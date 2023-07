Sommernacht mit Poppo, Fabelwesen und Didgeridoo-Musik

„Wer in den bevorstehenden Sommerferien auf der Suche nach einem einzigartigen Ausflugserlebnis im Herzen Niederösterreichs ist, der wird in der Amethyst-Welt Maissau garantiert fündig“, lädt Geschäftsführer Gerhard Stark ein. Um Kindern und Familien einen großartigen Sommer zu bereiten, hat das Top-Ausflugsziel in beiden Ferienmonaten verlockende Veranstaltungsschwerpunkte geschaffen. Den Auftakt macht das große Sommernachtsfest im Juli.

Sämtliche Attraktionen stehen ganztägig, auch sonntags, für die Gäste bereit. Am 28. Juli lädt der Amethyst-Welt–Geschäftsführer mit seinem Team zunächst zum großen Sommernachtsfest. Dabei verwandelt sich der Amethyst-Park in ein Wunderland aus chilliger Musik, stimmungsvoller Beleuchtung und sommerlicher Kulinarik. Bereits ab 15 Uhr gilt der Sondereintrittspreis von nur 7 Euro, der sowohl kostenfreien Zugang zum Amethyst-Schaugang als auch zum Edelsteinhaus samt eindrucksvoller Sonderausstellung ermöglicht.

„Ein magisches Gesamterlebnis“

Das abwechslungsreiche Programm startet um 16 Uhr mit einem Highlight für die kleinen Gäste. Zauberclown Poppo kehrt zurück nach Maissau. Für eine märchenhafte Atmosphäre sorgen von 17.30 bis 19.30 Uhr die Bubble Fairies (Seifenblasenfeen), die als Elfen und Fabelwesen verkleidet im gesamten Amethyst-Park an ihrem fantasievollen Zauberblasen-Spiel teilhaben lassen. Sphärische Klänge liefern die musikalische Untermalung zu ihrer Performance.

Didgeridoo-Künstler Alex Mayer aus Tirol wird die Zuhörer von 20.30 bis 23.00 Uhr in seinen Bann ziehen - mit seinem ganz eigenen, unverkennbaren Stil auf dem Instrument der australischen Ureinwohner. Gemeinsam mit Sängerin Manuela König bildet er das Duo Queen’s Beat, das für einen Mix aus Chanson, exotischem Gesang, Digeridoospiel, Riffs auf der Tuba und ins Bein fahrenden Beats steht.

Dazu können während des gesamten Abends die Themengärten der Amethyst-Welt sowie die Ausstellungsbereiche erkundet werden. Lauschige Picknickplätze werden eingerichtet, die direkt über der Amethyst-Ader zum Energietanken einladen. Passend dazu werden Langos, Salate to go und coole Drinks geboten. „Es wartet ein magisches Gesamterlebnis, bei dem alle Geschmäcker auf ihre Kosten kommen“, verspricht Geschäftsführer Stark.

Zweites Sommer-Highlight in der Amethyst Welt sind die „Spiel- und Spaßtage“ vom 28. August bis 1. September, in der letzten Ferienwoche, die besonders den kleinen Gästen ein aufregendes Ferienfinale mit einem mehrtägigen Programm bieten. Dann folgt mit den „Goldgräbertagen“ (26. Oktober bis 1. November) auch im Herbst ein weiterer Pflichttermin für alle Entdecker und Abenteurer. Unter anderem eine Spezial-Rätsel-Rallye und eine Schatzgräberjause am Lagerfeuer werden dabei für echte Goldgräberstimmung sorgen.