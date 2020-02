Die Amethyst Welt Maissau öffnet nach kurzer Winterpause nun wieder ihre Pforten für Besucher. Im Februar und März ist das Top-Ausflugsziel samstags und sonntags geöffnet, ab 1. April wieder täglich. Die neue Sonderausstellung ist der magischen Farbenwelt der Achate gewidmet.

Hannes Holzmann Den farbenprächtigen Achaten ist eine Sonderausstellung im Edelsteinhaus gewidmet.

Die Maissauer Touristenattraktion lockt auch heuer mit der weltweit größten freigelegten Amethyst-Ader und mit ihrem Edelsteinhaus. Im Außenbereich gibt es den weitläufigen Amethyst-Park mit Chakrenweg und Energietankstelle, Tiererlebniswald und mit dem im Vorjahr um mehrere Attraktionen erweiterten Abenteuerspielplatz. Das Highlight für die kleinen Gäste ist das Schatzgräberfeld, wo nach dem Amethyst geschürft werden kann, sobald Frühlingswetter Einzug hält.

Martin Sommer



Neue Sonderschau der schönsten Achate

Dass 2020 eine echte Besonderheit im Edelsteinhaus auf die Gäste wartet, unterstreicht Geschäftsführer Josef Sparrer: „Wir sind stolz, im Rahmen der neuen Sonderschau einiges der schönsten Achate aus zwei der eindrucksvollsten Achatsammlungen der Welt präsentieren zu dürfen. Das Edelsteinhaus wird damit zu einer wahren Farben-Wunderwelt, in die es sich lohnt einzutauchen.“ Die Sonderausstellung „Achate – Das farbige Geheimnis!“ wird am 1. April eröffnet und bis zum Saisonende am 23. Dezember gezeigt.

Achate zählen bereits seit der Antike zu den begehrtesten Schmuck- und Heilsteinen. Sie entstehen in Hohlräumen von Gesteinen; oft sind es Blasenräume in vulkanischen Gesteinen, die sich später mit verschiedenen Quarzen füllen. Die bunten und unterschiedlich ausgeprägten Farbschichten machen diese Edelstein zu außergewöhnlichen Wundern der Natur.



Ostereiersuche & Goldwäsche in der Amethyst Welt

Der Kids-Day in der Amethyst Welt findet heuer am 11. April statt und wird nach dem tollen Erfolg im Vorjahr erneut dem Osterfest gewidmet sein – mit Ostereiersuchen, Goldwaschen, Riesenhüpfberg, Alpakas zum Streicheln und vielem mehr.

Martin Sommer

Das Sommerfest mit Live-Musik wird am 24. Juli über die stimmungsvolle Bühne gehen. In diesem Rahmen lädt die Amethyst Welt erstmals zu einem großen Line-Dance-Wettbewerb.

ÖFFNUNGSZEITEN:

• Februar & März: Samstag & Sonntag von 10.00 – 17.00 Uhr

• April: täglich von 10.00 – 17.00 Uhr

• Mai bis September: täglich von 10.00 – 18.00 Uhr

• Oktober bis 23. Dezember 2020: täglich von 10.00 – 17.00 Uhr

Amethyst Welt, 3712 Maissau, Horner Straße 36