Bezirk Hollabrunn: Weniger als 900 Jobsuchende im September

Auch Ende September gibt es bei der Arbeitslosigkeit im Bezirk viel Positives zu berichten: "899 Jobsuchende am Stichtag zu Monatsende bedeuten den niedrigsten Septemberwert seit 2002", freut sich AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner.

Konkret ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um weitere 85 Personen zurückgegangen. Gegenüber dem September des Vorjahres sind um 286 (24,1 Prozent) weniger arbeitslose Personen vorgemerkt. 248 Personen befinden sich aktuell in einer Aus- bzw. Weiterbildung im Auftrag des AMS, das sind um 20 weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Erfreulich bleibt, dass alle Altersgruppen vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren können. Der Anteil der Jobsuchenden mit gesundheitlichen Einschränkungen ist ebenso gegenüber dem Vorjahr kräftig mit einem Minus von 36,8 Prozent auf 285 Personen gesunken.

Langzeitarbeitslosigkeit um 45 Prozent gesunken

„Die Ergebnisse bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit können sich ebenfalls sehen lassen“, zeigt sich Kirchner zufrieden. So konnte die Zahl jener Personen, die bereits länger als ein Jahr auf Jobsuche sind, gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent auf 181 Personen gesenkt werden. Die niedrigeren Zahl an Jobsuchenden mache es aktuell möglich, intensiver und in kürzeren Intervallen zu beraten. „Dabei geht es darum, für die individuellen Anforderungen der Kunden den jeweils passenden Mix an aktiver Vermittlung, Qualifizierung oder Unterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel betriebliche Förderungen, zu finden“, erklärt Kirchner.

Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich, trotz der großen Herausforderungen für die Wirtschaft und die Unsicherheiten betreffend der kommenden Monate, anhaltend robust. Der Zugang an offenen Stellen hat sich zuletzt etwas abgeschwächt, ist mit 322 gemeldeten Angeboten im Bezirk aber immer noch auf sehr hohem Niveau und über dem Vorjahreswert (+24 Stellen bzw. 8,1 Prozent). Die meisten Personalanforderungen kommen dabei weiterhin aus den Bereichen Handel, Bau und Produktion.

