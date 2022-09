Arbeitslosigkeit im Bezirk Hollabrunn um 26,4 Prozent gesunken

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wie schon in den letzten Monaten profitierten Frauen (-173) und Männer (-180) in fast gleichem Ausmaß von der erfreulichen Entwicklung. Bemerkenswert sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe 50+, hier gibt es um 30 Prozent weniger Vorgemerkte (396), wobei der Rückgang bei den Männern etwas deutlicher ausfällt als bei den Frauen.

Die Zahl der Personen, die bereits länger als ein Jahr auf Arbeitssuche sind, geht im Bezirk ebenfalls sukzessive zurück und liegt mit 204 Betroffenen um 43 Prozent unter dem Vorjahreswert und um acht Prozent unter dem Vorkrisenniveau (August 2019).

340 offene Stellen, über 8.300 Jobvorschläge seit Jänner

Mit 340 offenen und sofort verfügbaren Arbeitsstellen (+13 % gegenüber dem Vorjahr) bleibt die Arbeitskräftenachfrage im Bezirk anhaltend hoch und das Angebot attraktiv. Als Reaktion darauf haben die AMS-Berater ihren Kunden von Jänner bis Juli 8.321 regionale und überregionale Vermittlungsvorschläge gemacht - um 21 Prozent mehr als im Vorjahr. „Das Matching zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage wird aber erschwert, weil knapp 33 Prozent der Jobsuchenden im Bezirk Vermittlungseinschränkungen in Form von gesundheitlichen Problemen aufweisen,“ schildert AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner.

Lehrgänge für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz

Lehrstellensuchenden stehen aktuell noch 30 gemeldete Lehrstellen im Bezirk zur Verfügung. "Abgesehen von Berufsberatung im Berufsinfozentrum und Vermittlungsunterstützung, führt das AMS Hollabrunn in Kooperation mit dem BFi NÖ ab sofort wieder Berufsorientierungsmaßnahmen und Lehrgänge für Jugendliche durch, die bislang keinen entsprechenden Ausbildungsplatz finden konnten", erklärt Kirchner. Eine Vormerkung beim AMS, die übrigens auch telefonisch oder elektronisch über die AMS-Homepage durchgeführt werden kann, sei daher jedenfalls sinnvoll und anzuraten.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.