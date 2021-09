Der Rückgang der Arbeitslosigkeit um 13,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr verteilt sich gleichmäßig auf Frauen und Männer. Die Altersgruppe der über 50-Jährigen verzeichnet hingegen nur eine um 3,4 Prozent geringere Betroffenheit. "Zum Vergleichsmonat 2019 ist ein Plus von 8,2 Prozent gegeben, während landesweit bereits das Vorkrisenniveau der Arbeitslosigkeit unterschritten wurde", berichtet Peter Kirchner, stellvertretender AMS-Geschäftsstellenleiter in Hollabrunn.

Der Aufholprozess nach der Krise habe im Bezirk rasch begonnen, sich aber in den letzten Wochen deutlich verlangsamt, sieht Kirchner noch Luft nach oben. Angesichts positiver Konjunkturprognosen sei er jedoch optimistisch. Die aktuelle Dynamik des Arbeitsmarktes weiter zu nutzen, um möglichst viele Jobsuchende in Beschäftigung zu bringen, lautet das Credo der Vermittlungsprofis in der Hollabrunner Winiwarterstraße.

2021 schon mehr als 1.000 Stellen besetzt

Seit Jahresanfang konnten im Bezirk 1.008 freie Stellen besetzt werden, 80,4 Prozent davon innerhalb von drei Monaten. Sorgen bereitet Kirchner jedoch die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit. Mehr als ein Viertel aller Arbeitslosen ist länger als ein Jahr auf Jobsuche, über 200 davon sind älter als 50 Jahre.

„Mit intensiver Beratung und konsequenter Vermittlung sowie attraktiven Förderungen für Betriebe bei Einstellung von Langzeitarbeitslosen tun wir alles, um der dauerhaften Ausgrenzung entgegen zu wirken“, versichert der AMS-Vizechef.

Weniger Arbeitslose in fast allen Gemeinden

Die rasche wirtschaftliche Erholung nach der Krise spiegelt sich in den Gemeinden des Bezirks wider. Naturgemäß sei die Arbeitslosigkeit und deren Rückgang in den Städten größer als in den kleineren Kommunen. 329 Menschen - ein Viertel aller Arbeitslosen des Bezirkes - wurde zuletzt in Hollabrunn einschließlich seiner Katastralgemeinden gezählt. Auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit um 51 Betroffene fiel in der Bezirkshauptstadt im Vergleich zum Vorjahr am größten aus.

Retz mit 107 und Ziersdorf mit 106 haben aktuell fast gleich viele Arbeitslose. In Göllersdorf (61 Arbeitslose, - 27) und Sitzendorf an der Schmida (37, -16) gibt es mit rund 44 Prozent den größten relativen Rückgang. 68 arbeitslose Haugsdorfer sind entgegen dem allgemeinen Trend um zehn mehr als im Vorjahr. "Bei der Interpretation dieser Zahlen ist zu berücksichtigen, dass Wohnsitzwechsel und die demografische Entwicklung in kleinen Erfassungsbereichen zu mitunter großen Differenzen führen können", erläutert Kirchner.