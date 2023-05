Fit für Technik: Frauen als „Joker“ gegen den Fachkräftemangel

Das Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ setzt vor allem auf Frauen, die sich beruflich neu orientieren möchten. Bei laufendem Schulungsbetrieb in Sigmundsherberg im Bezirk Horn, nahe der Bezirkgrenze zu Hollabrunn, wird an der Errichtung des 1. Europäischen Klimaschutz-Ausbildungszentrums weitergearbeitet. Mitte April wurde die Dachgleiche erreicht.

Für viele Frauen beginnt die Ausbildung in einem der vier AMS-Ausbildungszentren über eine Beratung im AMS und über das Programm „FiT - Frauen in Handwerk und Technik“. Das AMS NÖ hat heuer 1.426 Plätze in diesem Programm eingerichtet. Rund vier von fünf Frauen stehen - laut den jüngsten Daten aus dem Herbst 2022 - spätestens drei Monate nach Ausbildungsende im Berufsleben.

„Das AMS NÖ nimmt heuer über 11 Millionen Euro in die Hand, um handwerklich-technische Ausbildungen für Frauen im Rahmen des Fit-Programms zu finanzieren“, informiert Hollabrunns AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner. In Summe stehen in den vier AMS-Ausbildungszentren in Sigmundsherberg, St. Pölten, Wr. Neustadt und Wolkersdorf 900 Ausbildungsplätze in den Bereichen Elektro- und Metalltechnik, Mechatronik, Kunststoff- und Kälteanlagentechnik zur Verfügung. Und ab Spätherbst werden auch die dringend benötigten Fachkräfte in den Berufsbildern der erneuerbaren Energie in Sigmundsherberg ausgebildet.

Zu Jahresende 2022 war ein Drittel der Schulungsteilnehmer in Sigmundsherberg weiblich. Welche Möglichkeiten sich für Frauen in handwerklich-technischen Berufen eröffnen, zeigt eindrucksvoll der Werdegang der Pulkauerin Nicole Fend.

Pulkauerin als Vorbild: Vom FiT-Lehrling zur BBZ-Trainerin

Sie hat im Rahmen des FiT-Programmes 2015 die Ausbildung zur Maschinenbautechnikerin in Sigmundsherberg absolviert. Nach Ablegung der Lehrabschlussprüfung konnte sie rasch einen Arbeitgeber finden und ihre Kenntnisse im Bereich der Schweißtechnik erweitern. Im April 2019 ergab sich für sie die Chance, im BBZ-Waldviertel als Trainerin zu arbeiten. Seit mittlerweile vier Jahren ist Fend nun begeisterte Trainerin und damit ein Vorbild für viele technikinteressierte Frauen, ihre Berufswünsche, entgegen allen Klischees und Rollenzuschreibungen, selbstbewusst zu verfolgen und voranzutreiben.

So hat die Pulkauerin - zusätzlich zu ihrer Trainerinnentätigkeit - im September des Vorjahres mit dem berufsbegleitenden Werkmeisterkurs für Maschinenbau und Automatisierungstechnik begonnen.

