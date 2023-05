Wieder unter 1.000: Arbeitslosigkeit im Bezirk sinkt weiter

Wie schon im Vormonat gehört Hollabrunn zu den Bezirken mit dem größten prozentuellen Rückgang der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich. 237 Personen befanden sich am Monatsende in einer Aus- und Weiterbildung des AMS. Die regionale Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 4,9 Prozent - um 0,7 Prozent unter dem Vorjahreswert und damit deutlich unter der NÖ-Quote von 5,7 Prozent.

Fast 20.500 unselbstständig Beschäftigte leben im Bezirk Hollabrunn. Die große Arbeitskräftenachfrage (329 gemeldete Stellen mit Ende April) nützen viele, um sich zu verändern oder auf einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe zu wechseln, wie Hollabrunns AMS-Leiter Peter Kirchner berichtet: „Diese Dynamik am Arbeitsmarkt kommt uns natürlich sehr entgegen, aber für viele Arbeitslose bleibt die Jobsuche dennoch ein Kraftakt.“

Die Dauer der Arbeitssuche sinkt

Problematisch werde die Jobsuche gerade dann, wenn es sich um gesundheitliche Probleme handelt oder wenn Betreuungspflichten oder eingeschränkte Mobilität die bestimmenden Themen sind. Aktive Vermittlungsarbeit und gezielte betriebliche Förderungen durch das AMS seien dann besonders gefragt.

Die durchschnittliche Dauer der Arbeitssuche sinkt und auch die Langzeitarbeitslosigkeit geht weiter zurück, analysiert Kirchner: So waren Ende April 277 Personen länger als sechs Monate auf Jobsuche, um 143 Personen bzw. 34 Prozent weniger gegenüber dem Vorjahr. Mehr als zwölf Monate auf Arbeitsuche waren 144 Personen (54 Frauen und 90 Männer), das sind um 117 Betroffene bzw. 44,8 Prozent weniger.

Zurück in die Berufswelt? Alle Infos dazu am 9. Mai

„Auch wenn die Rahmenbedingungen für Jobsuchende aktuell gut sind, bleibt die sich rasch verändernde Arbeitswelt und die zunehmende Digitalisierung für viele Jobsuchende eine Herausforderung“, unterstreicht der AMS-Chef. Gerade Wiedereinsteiger würden auf dem Weg zurück in den Arbeitsmarkt konkrete Information über aktuelle Trends und Entwicklungen, über Aus- und Weiterbildung und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten benötigen. All dies bietet das AMS Hollabrunn in Kooperation mit der Arbeiterkammer und vielen Partnereinrichtungen des Bezirks wieder am „Wo[man]&Work“-Infotag für Wiedereinsteiger am 9. Mai von 9 bis 11 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.