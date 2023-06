Zum 26. Mal in Folge: Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Hollabrunn sinkt

Wie bereits in den Vormonaten sind es vor allem Frauen (-11,6 %), die von der aktuellen Arbeitsmarktsituation profitieren und somit die rückläufige Arbeitslosigkeit aufrechterhalten. „Das lässt sich auch bei den im Bezirk wohnhaften unselbstständig Beschäftigten erkennen“, berichtet Hollabrunns AMS-Leiter Peter Kirchner, denn: Mit Datenstand von April ist die Beschäftigtenzahl im Bezirk um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 20.544 angestiegen, davon 9.721 Frauen (+1,1 %) und 10.823 Männer (+0,5 %).

Heuer schon 645 freie Stellen mit geeigneten Kräften besetzt

293 sofort verfügbare Stellen waren Ende Mai beim AMS Hollabrunn gemeldet. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 26,4 Prozent und zeige das abgeschwächte Wirtschaftswachstum in einigen Branchen, so Kirchner: „Arbeitsmarktdynamik und Arbeitskräftenachfrage sind aber weiterhin auf sehr hohem Niveau.“ Der AMS-Chef verweist auf 4.650 Vermittlungsvorschläge, die heuer bereits von seinem Team getätigt wurden: „Bis Ende Mai konnten so 645 freie Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden.“

Außerdem haben im laufenden Jahr mittlerweile 44 Personen aus dem Bezirk mit einer Fachkräfteausbildung in einem Betrieb oder einem der AMS-Ausbildungszentren gestartet: „Im Fokus unserer Bemühungen für mehr Aus-und Weiterbildung stehen dabei natürlich jene Personen, die noch über keinen Bildungsabschluss verfügen - und das sind im Bezirk 42 Prozent aller Arbeitsuchenden“, informiert Kirchner.