Amtsgeheimnis: „Bürger wissen oft mehr als die Gemeinde“

Die genaue Ausgestaltung ist noch offen, doch das Informationsfreiheitsgesetz wird kommen, das Amtsgeheimnis soll abgeschafft werden. Zuletzt hieß es allerdings, dass nur Kommunen mit über 10.000 Einwohnern betroffen wären. Für alle anderen soll die aktive Veröffentlichungspflicht nicht gelten. Verwirrend? Wir wollten wissen, wie Gemeindevertreter im Bezirk darüber denken.

ÖVP-Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Bürgermeister von Wullersdorf, sieht das Vorhaben in großen Gemeinden grundsätzlich positiv: „Von der Struktur her ist es machbar.“ In kleinen Gemeinden wäre es jedoch nicht praktikabel, wäre zusätzliches Personal nötig. „In kleinen Orten gibt es eh mehr Transparenz, jeder kennt jeden“, meint Hogl. Über 100 Bauansuchen gibt es in seiner Gemeinde jedes Jahr, Nachbarn wollen sich oft die Grenzen anschauen. „Ein ordentlicher Bauherr redet auch vorher mit den Nachbarn“, merkt der Bürgermeister an.

Austausch ist immer positiv

Roland Webers Gemeinde Guntersdorf hat knappe 1.200 Einwohner, damit ist das Aus für das Amtsgeheimnis für ihn eigentlich kein Thema. Aber: „Wir haben bis jetzt auch nichts verheimlicht“, betont der ÖVP-Bürgermeister, dass jeder Bürger, der etwas wissen möchte, bei ihm Auskunft über aktuelle Projekte erhalten habe und weiterhin erhält. Der Austausch mit den Bürgern habe immer etwas Positives: „Die wissen oft mehr als wir als Gemeinde“, schmunzelt Weber.

„Wir haben nichts zu verheimlichen“, sagt Stefan Lang, ÖVP-Bürgermeister der mit rund 4.300 Einwohnern zweitgrößten Stadt im Bezirk, Retz. Ein Fan der Informationspflicht ist er aufgrund des Mehraufwandes nicht und schließlich gebe es eben dafür die gewählten Gemeinderäte als Vertreter des Volkes. In Hollabrunn habe er mitbekommen, wie oft die Opposition das Rathaus mit Dutzenden Anfragen regelrecht bombardiert und beschäftigt: „Ich bin froh, dass ich das nicht in Retz habe“, sagt Lang.

Leidtragende ist die Verwaltung

„Das meiste ist ohnehin transparent. Heikel ist es da, wo Privatpersonen involviert sind“, meint Hollabrunns ÖVP-Finanzstadtrat und Vizebürgermeister Kornelius Schneider. Leidtragende sei sicherlich die Verwaltung und für die Gemeinde sei kein Benefit dahinter, müsse man sich das geplante Gesetz kritisch anschauen. Bezeichnend sei in diesem Zusammenhang oft, dass bei einem 30-Millionen-Euro-Budget oft stundenlang über 5.000 Euro diskutiert werde.

Ulrike Vojtisek-Stuntner, NEOS-Gemeinerätin in Maissau, findet die Abschaffung des Amtsgeheimnisses nicht umfänglich genug, um Transparenz in allen Ebenen zu wahren. Die Grenze von 10.000 Einwohnern sieht sie als willkürlich. Ihrer Meinung nach wäre das Aus des Amtsgeheimnisses auch in kleineren Gemeinden umzusetzen. „Bürgermeister drohen mit mehr Personalkosten. Das ist eine Schutzbehauptung! Dieses lächerliche Argument lasse ich nicht gelten!“, sagt die NEOS-Politikerin. Es handle sich laut Vojtisek-Stuntner vielleicht um drei Überstunden pro Woche. Meistens ginge es um Anfragen zur Raumordnung.

„In Wahrheit überschaubar“

„Dass nicht alle Gemeinden von der Informationsfreiheit betroffen sein sollen, zeigt wieder einmal, dass die ÖVP keine Transparenzpartei ist“, meint Hollabrunns SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant. In der Bezirkshauptstadt habe man 2021 mit der Unterstützung der Bürgerliste die Regeln für Auftragsvergaben gelockert und damit die Gefahr überhöhter Preise verstärkt. „Auch damals hat man auf den massiven Bürokratieaufwand verwiesen. In Wahrheit ist dieser aber überschaubar“, sagt Dechant.

Er ist überzeugt: „Am Anfang wird es viele Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz geben und dann werden sich die Anfragen einpendeln.“

Keiner kann sich mehr verstecken

Die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes gilt als Leuchtturmprojekt der Grünen. Dementsprechend steht der Hollabrunner Grünen-Abgeordnete Georg Ecker voll dahinter. Er erwartet sich eine riesige Veränderung in positiver Hinsicht „für die gesamte Demokratie“. Was die Einwohnergrenze betrifft, so sei diese noch in Verhandlung. Es werde aber „wohl oder übel“ irgendwo eine Grenze geben müssen, um den kleinen Gemeinden – für sie soll es allerdings Unterstützung geben – keine überbordende Verwaltung aufzuhalsen.

Am allerwichtigsten sei es unterm Strich auf jeden Fall, dass sich niemand mehr hinter dem Amtsgeheimnis verstecken kann, so Ecker: „Wir haben es nicht erst einmal erlebt, dass wir auf Anfragen gehört haben: Das dürfen wir nicht sagen!“ Wichtige Informationen – der Grünen-Politiker denkt zum Beispiel an die Studie zur Waldviertel-Autobahn – müssten dann jedenfalls zwingend veröffentlicht werden und wären für Interessierte zu finden.

Bund, Land, Gemeinde: Die Stadt werde „auf allen drei Ebenen“ transparenter, freut sich Ecker: „Ich bin zuversichtlich, dass das Gesetz bald vorgestellt wird, und das ist eine gute Nachricht für alle Bürger.“