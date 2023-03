Hogl ist neuer Obmann des Tourismusverbands Westliches Weinviertel

Bei der jüngsten Generalversammlung des Vereins Westliches Weinviertel im Hollabrunner Gasthof Graf wurde der Vorstand neu gewählt. Dem Verein gehören alle Gemeinde des Bezirks an, außer die Gemeinden aus dem Retzer Land, diese haben ihre eigene Organisation.

Obmann Hans Gartner übernahm die Begrüßung. Danach referierte Weinviertel-Tourismus-Geschäftsführer Hannes Steinacker über das vergangene Geschäftsjahr und gab einen Ausblick auf die kommenden touristischen Schwerpunkte und Veranstaltungen.

Beliebte Bräuche sollen besser vermarktet werden

2022 sei für den heimischen Tourismus relativ gut gelaufen. „Wahrscheinlich hat Covid in unserer Region mehr Nächtigungen ergeben“, meinte Steinacker, der neben dem bereits gut etablierten Radtourismus auch das Wandern in den Weingärten und den Kellergassen stärker bewerben möchte. Als gutes Beispiel führte er den „Walk of Wine“ rund um die Weingärten in der Marktgemeinde Haugsdorf an, der im Mai veranstaltet wird. Aber auch der beliebte alte Brauch „in die Grea gehen“ soll in Zukunft touristisch verstärkt vermarktet werden.

Da sich einige Mitglieder aus dem Vorstand zurückziehen möchten, unter anderem der Obmann selbst und Kassier Georg Jungmayer, mussten die Positionen neu besetzt werden. Der Wahlvorschlag wurde einstimmig angenommen, und zum neuen Obmann wurde der Landtagsabgeordnete Richard Hogl gewählt, der bisher Gartners Stellvertreter war. Neu im Vorstand ist Doris Mutz – die Regionalbetreuerin wird Schriftführerin-Stellvertreterin, und als Kassier wird Peter Frühberger, Bürgermeister von Seefeld-Kadolz, tätig werden, der zwar nicht anwesend war, aber auf Anfrage der NÖN bestätigte, dass er die Wahl angenommen hat.

Foto: Romana Schuler

Der neue Vorstand

Obmann: Richard Hogl

Richard Hogl Stellvertreter: Peter Steinbach

Schriftführer: Alfred Babinsky

Alfred Babinsky Stellvertreterin: Doris Mutz

Kassier: Peter Frühberger

Peter Frühberger Stellvertreterin: Julia Katschnig

Vertreter in der Generalversammlung: Ernst Binder

