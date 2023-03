Jungmayer übergab „Initiative Pulkautal“ an Hartmann

Bei der Generalversammlung des Vereins „Initiative Pulkautal“ wurde Alberndorfs Bürgermeister Christian Hartmann einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Grund für die Wahl war der Rücktritt von Georg Jungmayer, der vor wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte.

„Auch aus gesundheitlichen Gründen möchte ich meine Funktion an einen Jüngeren übergeben“, gab der ehemalige Bürgermeister von Seefeld-Kadolz bekannt. Er war Gründungsmitglied und ab Jänner 1999 im Vorstand des Vereins, ein Jahr später zweiter Obmann-Stellvertreter von Edi Gritsch. Am 29. April 2010 wurde Jungmayer zum Obmann gewählt. Insgesamt war er 24 Jahre im Vorstand des Vereins und 23 Jahre als Obmann tätig.

Jungmayer überstand Startschwierigkeiten der „Initiative Pulkautal“

„Es war anfangs nicht leicht, diese Funktion auszuüben, da die Mitgliederzahl nicht hoch war und die Gemeinden einen Großteil der Finanzierung übernommen hatten“, erzählte Jungmayer. Schwierig war die Zeit mit der ehemaligen Geschäftsführerin, die das Budget jahrelang überschritten hatte. Da dankte er der Sparkasse Haugsdorf für das Entgegenkommen bei der Tilgung der überzogenen Konten. „So kann ich heute mit positiven finanziellen Bewegungen übergeben“, sagte Jungmayer.

Er dankte Doris Mutz, die seit vielen Jahren die Geschäftsführung des Vereins innehat. In seiner Zeit als Obmann konnte er viele Projekte initiieren, wie „Ein Tal am Rad“, Poltradwandertag, „Von Mühle zu Mühle“, KLAR (Klimawandel-Anpassungs-Modellregion), die Wohlfühlplätze in den Kellergassen und zuletzt die Vorstellung der Kleinregion Pulkautal in Hollabrunn beim 100-jährigen NÖ-Jubiläum. „Ich werde weiterhin unterstützendes Mitglied bleiben und, wenn notwendig und gewünscht, auch bei Problemen gerne aushelfen!“

Der neue Obmann dankte seinem verdienstvollen Vorgänger und überreichte ihm eine Urkunde, um ihn als Ehrenmitglied der „Initiative Pulkautal“ auszuzeichnen. „Und als Ehrenmitglied ist man lebenslang Mitglied, ohne den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen“, verkündete Hartmann.

Besonders erfreut zeigte sich Jungmayer über eine Torte, auf der alle Wappenbilder der Pulkautaler Gemeinden vereint waren. Gebacken hat das Kunstwerk Friederike Schnepf vom Mühlenladen in Karlsdorf. Die Torte wurde an alle verteilt, darunter die Bürgermeister Peter Frühberger, Herbert Goldinger sowie Andreas Sedlmayer und die Vizebürgermeister Norbert Bauer und Erich Greil. Zum Abschluss luden die Gastgeber, Familie Baumgartner, zur Weinverkostung.

