Der bisherige Vizebürgermeister von Schrattenthal, Stefan Schmid (VP), wurde in der Gemeinderatssitzung am 30. Jänner mit neun von 15 Stimmen zum neuen Bürgermeister der Stadtgemeinde gewählt. Sechs Stimmen waren ungültig.

"Ich nehme das Ergebnis mit Freude, aber auch mit Demut an. Die Erwartungen sind sehr, sehr hoch aber gemeinsam werden wir Schrattenthal weiterhin zum lebenswertesten Ort machen", dankte der 35-Jährige dem Gemeinderat für das "mehrheitliche Vertrauen". Der Obermarkersdorfer folgt damit Alfred Schuster nach, der ihm noch am selben Abend zur neuen Funktion gratulierte.

Wer sonst noch neu in den Gemeinderat gewählt wurde, welche Ausschüsse umbesetzt und was außerdem noch in der Sitzung besprochen wurde, lest ihr in der nächsten Printausgabe eurer Hollabrunner NÖN!