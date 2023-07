Schneekanonen am Hollabrunner Volksfest

Zu den Top-Acts der Augustwiesn (10. bis 15. August) zählen heuer „Die Wilden Kaiser“, „Mountain Crew“, „Dirndl Rocker“ und „Die Draufgänger“; für die kleinen Gäste werden „Flokus Pokus“ und „Bernhard Fibich“ auftreten.

Heuer wird es auch erstmalig eine Après-Ski-Party mit Schneekanonen geben. Jeder, der mit einem Ski-Outfit (Skischuhe, Skibrille oder Ähnliches) zur Party kommt, bekommt ein gratis Getränk. „Es wird sogar ein echter Après-Ski-DJ aus Ischgl auflegen“, verspricht der „Wilde Kaiser“ Clemens Reinsperger vom Volksfestverein.

Nach der Präsentation des Programms gab es einen Bieranstich mit Freibier im Lakeside. Auch die Wilden Kaiser waren mit dabei.

Aus Lake Lounge wurde Lakeside

Seit Mai hat die Bar am Strudelteich einen neuen Betreiber, Johannes Eichinger von 3vents. Die Eventagentur 3vents mit Sitz in Hollabrunn bietet Multimedia-Installationen, Bühnen-Aufbauten, Dekoration und vieles mehr an. „Mit dem neuen Namen wollen wir den Neuanfang zeigen“, erklärt Eichinger. Von 2020 bis 2022 war an diesem Standort die Lake Lounge.

Geöffnet ist ab Juli immer donnerstags, freitags und samstags ab 18 Uhr.