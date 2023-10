Die Schülervertretung der HTL Hollabrunn hat viele Pläne

Die diesjährige Schulsprecherwahl an der HTL Hollabrunn ergab bereits im ersten Wahlgang ein deutliches Ergebnis: Clemens Bauer wurde zum zweiten Mal in Folge mit absoluter Mehrheit zum Schulsprecher gewählt, Markus Bayr zum stellvertretenden Schulsprecher und Niklas Brachowicz zum zweiten stellvertretenden Schulsprecher. Bei ihren Reden zeigten die Kandidaten dieses Jahr weitgehend Übereinstimmung in ihren Standpunkten. Sie teilen die gleiche Vision, was darauf hindeutet, dass es ein Jahr sein wird, in dem alle an einem Strang ziehen.

Bereits in der ersten gemeinsamen Besprechung wurde ein Fahrplan für verschiedene Projekte ausgearbeitet. So plant die Schülervertretung einen Spendenmarathon über die Adventzeit. Schüler aller sechs Abteilungen werden hier zusammenarbeiten, um sich für eine gute Sache einzusetzen.

Zweite Auflage für den Ball der Technik

Für die Schülerschaft ein traditionell besonderes Thema ist der Schulball. Clemens Bauer und Paul Lehner (Schulsprecher der privaten HTL für Lebensmitteltechnologie) haben mit ihrem Team im letzten Jahr den von der Schule begrabenen HTL-Ball als „Ball der Technik“ unter dem Motto „Zurück zum Ball“ auferstehen lassen. Dieses Spektakel wird heuer in die zweite Auflage gehen. „Es wird wieder legendär!“, verspricht Niklas Brachowicz. Traditioneller Termin ist im Mai.

Wahlverhalten vieler Menschen „ist beunruhigend“

Im letzten Jahr organisierte die Schülervertretung eine Podiumsdiskussion zur Landtagswahl; in diesem Jahr soll die Diskussion auf ein neues Level gehoben werden. So will man sich nämlich im Zuge der Europawahlen 2024 europäischen Themen widmen. „Das ist mir ein besonderes Anliegen. Es scheint mir manchmal so, als würden viele mehr nach den Meinungen des Umfeldes als nach politischen Inhalten wählen. Fast, als ob sie blind wählen. Das ist beunruhigend“, meint Clemens Bauer, der die Diskussion im Vorjahr moderierte.