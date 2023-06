Bienenschwarm im Gemüsegarten: FF Retz rückte zur Rettung aus

Ein FF-Kamerad machte sich ein Bild der Lage und lockte die Bienen in Schutzausrüstung durch feines Besprühen mit Wasser in eine Bienentransportbox. Diese blieb bis in die Abendstunden, geschützt vor Sonne und Regen, an der Einsatzstelle stehen, damit auch wirklich der ganze Bienenschwarm geborgen werden konnte. Der Bienen wurden anschließend einem Imker übergeben.