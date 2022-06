Zuwachs in der Göllersdorfer Gruppenpraxis

Werbung

In der Göllersdorfer Gruppenpraxis der Mediziner-Geschwister Josef und Maria Fehrmann praktizieren seit einiger Zeit weitere Kollegen. Deren Fachgebiete sind vor allem in der Präventivmedizin angesiedelt. „Da gerade Physiotherapie, Heilmassage und Ernährungsberatung häufig verordnet werden, war uns wichtig, dass unsere Patienten bei uns in der Ordi durch unsere Kollegen optimal versorgt werden“, erklärt Maria Fehrmann im NÖN-Gespräch, warum das Team ausgebaut wurde. Außerdem sei so der Weg zur Therapie einfacher, weil die Termine gleich bei der Anmeldung in der Praxis vereinbart werden können.

Heilmasseurin & Diätologin sind jetzt im Einsatz

Diätologin Susanne Flandorfer berät in der Praxis der Fehrmanns. Foto: privat

„Die Bereiche waren uns am wichtigsten, da Beschwerden am Bewegungsapparat häufige Konsultationsgründe beim Allgemeinmediziner darstellen, die durch entsprechende Physiotherapie oder Heilmassage gut behandelt werden können“, erklärt die Medizinerin. Patienten, die etwa an Diabetes, Hypercholesterinämie – einer Störung des Fettstoffwechsels – oder Fettleber erkrankt sind, können nun von einer Ernährungsberatung profitieren.

Masseurin Lisa Mestnik praktiziert in Göllersdorf. Foto: Foto privat

Auf die Zusammenarbeit in der gemeinsamen „toll aufgebauten“ Praxis freuen sich die Heilmasseurin Lisa Mestnik und die Diätologin Susanne Flandorfer. „Ich kann hier als junge Heilmasseurin sehr viel lernen. Die großartige Zusammenarbeit und Rücksprache bei diversen Patienten war ein wichtiger Grund, weshalb ich auch in Göllersdorf arbeiten wollte“, schwärmt Mestnik, die gemeinsam mit den Allgemeinmedizinern mit Physiotherapie und Diätologie „ganzheitlichere Behandlungen“ anbieten möchte.

Rundum Betreuung für Göllersdorfer Patienten

Dem stimmt Flandorfer zu und sieht viele Vorteile für die Patienten. „In der Gemeinschaftspraxis können sie rundum betreut werden und profitieren von der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen medizinischen Berufen.“

Individuelle Betreuung und Behandlung bietet die Heilmasseurin an. Flandorfer will als Diätologin die medizinische und persönliche Ausgangssituation des Patienten verstehen. Bei der ersten Anamnese sammelt sie viel Hintergrundwissen über den Patienten. „Gemeinsam definieren wir Ziele und planen die ersten Schritte.“ Gewichtsmanagement, Ernährung bei Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen oder Essstörungen sind einige Bereiche, in denen Flandorfer unterstützt. Was sie noch anbietet: H2-Atemtests, um Laktose-, Fruktose- und Sorbitunverträglichkeit festzustellen.

Was das Team vereint, fasst die Diätologin zusammen: „Es ist für mich sehr bereichernd Patienten ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten und zu unterstützen.“

Wie die Fehrmanns verraten, soll das Praxis-Team noch erweitert werden: Derzeit sind sie auf der Suche nach einem weiteren Physiotherapeuten.

