Hartenstein (SPÖ) und Zahlbruckner (ÖVP) neu im Gemeinderat

Bei den Sozialdemokraten folgte eine erfahrene Genossin auf Maria Klaus, die sich aus privaten Gründen verabschiedet hat. „Mit Heide Hartenstein haben wir die beste Wahl getroffen. Gerade in diesen Zeiten ist es für die SPÖ wichtig, auf verlässliche Kräfte zu bauen. Sie ist eine bodenständige Hollabrunnerin, die tief verwurzelt in unserer Stadt ist. Sie hat sowohl als Gemeinderätin als auch als Bezirksfrauenvorsitzende bewiesen, was sie alles draufhat“, kommentiert Stadtparteivorsitzender und Stadtrat Friedrich Dechant die Angelobung von Heide Hartenstein.

Hartenstein habe in ihrer Zeit als Bezirksfrauenvorsitzende viele Aktionen und Veranstaltungen organisiert. Die Gemeinderatskollegen Alex Eckhardt und Erich Wally waren gleich die ersten Gratulanten im Rahmen der Gemeinderatssitzung. „Ich wünsche Maria Klaus privat alles Gute und bedanke mich für ihre Arbeit für die SPÖ im Gemeinderat“, so Dechant abschließend.

In den Reihen der ÖVP folgte, wie bereits angekündigt, JVP-Funktionär Sebastian Zahlbruckner auf Carina Scheuer, die sich ebenfalls aus persönlichen Gründen zurückgezogen hat. Die Jugend sei damit weiter gut vertreten, freute sich Gemeindepartei-Obfrau Marlis Schmidt schon im Vorfeld. Zahlbruckner wurde auch gleich in den Ausschuss für Finanzen, Jugend, Sport und wirtschaftliche Unternehmungen gewählt.