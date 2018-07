Hollabrunn weitet die Kinderbetreuung aus .

Hollabrunn will in der Ferienbetreuung von Kindern eine Vorreiterrolle spielen und Geld in die Hand nehmen, um das Angebot massiv auszubauen. Das kündigt VP-Bürgermeister Erwin Bernreiter in einer aktuellen Aussendung an.