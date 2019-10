Aufregung herrschte am vergangenen Wochenende bei Anrainern einer Alpenland-Wohnanlage in der Schmiedgasse. Dort musste eine alte, offenbar gesunde Eiche einem künftigen Spielplatz weichen. Eine Nachbarin, die als Kind noch unter dem Baum ihr „Spielhaus“ gehabt hatte, versuchte vergeblich, im letzten Moment alle Hebel zur Baumrettung in Bewegung zu setzen.

„Ein völlig vitaler, schöner Baum“ werde hier geopfert, verstand die Frau die Welt nicht mehr und argwöhnte: „Vielleicht kommt jetzt noch ein Plastiksegel, um Schatten zu spenden.“ Ihre Mutter kontaktierte die Wohnbaugenossenschaft, wo man ihr erklärte, das Projekt nicht zu stoppen. Die Maßnahme werde aus Haftungsgründen getroffen. Die Arbeiter des mit der Fällung beauftragten Maschinenrings konnten nur beteuern, die Weisung zu haben, weiterzumachen. Die Hoffnung, dass es sich um ein Naturdenkmal handelt, das nicht entfernt werden darf, erfüllte sich ebenfalls nicht.

Vom Bezirksförster gab es auch keine guten Nachrichten: „Er meinte, er braucht sich das nicht anschauen, weil es in Niederösterreich keine gesetzliche Handhabe gibt“, erzählte die Nachbarin, für die klar ist: In Sachen Baumschutz muss eine gesetzliche Verschärfung her. „Ihre“ gefällte Eiche betrachtet sie als „eine Art Mahnmal“.

„Diese Verantwortung will keiner übernehmen“

Günther Weinmann, Bereichsleiter der Alpenland-Immobilienverwaltung, erklärte auf NÖN-Nachfrage, dass es eine Vorbegehung mit einem Experten des Maschinenrings gegeben hatte. Dieser habe empfohlen, die große Eiche zu fällen und stattdessen kleine Bäume zu pflanzen. Diesem Rat sei Alpenland gefolgt. Weinmann tat die Aufregung leid: „Vielleicht hätte man es noch einmal hinterfragen sollen. Es war sicher nicht als Anschlag gemeint.“

Es sei mit der Kundschaft besprochen worden, dass es wegen der geplanten Spielgeräte so gescheiter sei, bestätigt Markus Mihle, Geschäftsführer des Maschinenrings Hollabrunn-Horn. „Sicherheit geht vor!“ Er erinnert an einen umgestürzten Baum am Hollabrunner Hauptplatz: „Man stelle sich vor, das wäre beim Wochenmarkt passiert. Diese Verantwortung will keiner übernehmen.“