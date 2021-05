„Die Parkplatzsituation ist in ganz Retz im Wesentlichen gleich. Wir verstehen daher nicht, warum Bewohner/innen des Stadtkerns nun ihr Auto nicht mehr in der Nähe ihres Wohnsitzes rechtmäßig länger als zwei Stunden parken dürfen.“

Rudolf Fidesser, Birgit Wagner und Christophe Oberstaller in ihrem Brief an den Retzer Bürgermeister Helmut Koch.

„Diese Neuregelung war erforderlich, da es genügend Parkmöglichkeiten für Einkaufskunden und Touristen geben muss.“

Vizebürgermeister Stefan Lang

„Wir sind überrascht und betroffen vom Beschluss des Gemeinderates. Das Ausmaß des Eingriffs in die Interessen der Retzer Bürgerinnen und Bürger ist beispiellos in der langen Geschichte der Stadt.“

Aus dem Anrainer-Brief