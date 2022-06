Mai-Statistik: 109 neue PV-Anlagen im Bezirk Hollabrunn

Werbung

Niederösterreichweit waren es heuer bereits 17.750 Netzzugangsanträge - mehr als doppelt so viele Anträge wie im Vorjahr. Gleichzeitig konnten im Bezirk 109 neue Anlagen fertig gemeldet werden. „Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am eigenen Dach liegt weiterhin im Trend. Das merken wir momentan noch einmal stärker als in den letzten Jahren“, sagt Herbert Steinhauser, Service-Center-Leiter der Netz NÖ in Hollabrunn.

In ganz Niederösterreich wurden im Mai 1.609 Anlagen fertig gemeldet, sodass nun bereits mehr als 53.000 PV-Anlagen in das Netz der Netz NÖ einspeisen.

