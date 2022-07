Hollabrunner Grüne wollen Parkplätze mit PV-Überdachung

Werbung

Nachdem den Grünen die jüngste Bauland-Umwidmung beim Friedhof aufgrund der Versiegelung und des ohnehin starken Wachstums der Stadt ein Dorn im Auge war, ließen sie nun eine weitere Forderung folgen.

„Noch vor kurzem wurden Parkplätze leider so angelegt, dass diese vollständig versiegelt sind und keinen Zusatznutzen bieten“, sagt Grünen-Gemeinderat Georg Ecker. Er spielt etwa auf die Fläche vor dem Kindergarten in der Josef Weisleinstraße an. Hier sei nicht darauf geachtet worden, dass Wasser vor Ort versickern kann und Bäume für Beschattung und Kühlung sorgen.

Nachträglich könne man die Fläche dennoch nutzbar machen, indem diese Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdacht werden. „Das hat einen doppelten Nutzen: Beschattung für Autos und Menschen in den immer häufigeren Hitzesommern und ein Beitrag für die regionale Energieerzeugung“, meint Ecker.

Die Überdachung eines Stellplatzes würde in etwa die Strommenge produzieren, die ein E-Auto im Schnitt pro Jahr verfährt. „Das zeigt eine Machbarkeitsstudie aus der Schweiz“, unterstreicht der Grünen-Klubchef und verweist einmal mehr darauf, wie wichtig es für die Versorgungssicherheit und die Energiepreise sei, unabhängig vom Import fossiler Energieträger zu werden. „Wir müssen es schaffen, die Energie, die wir benötigen, möglichst regional zu produzieren.“

Ein Grünen-Antrag im Umweltausschuss, einen gemeindeeigenen Parkplatz mit Photovoltaik zu überdachen, zielte darauf ab, Vorbildfunktion zu zeigen, so Ecker, „denn im privaten Bereich – etwa vor Supermärkten und Einkaufszentren – gäbe es großes Potenzial für derartige Überdachungen.“

„Noch genug Dachflächen zur Verfügung“

Der Vorschlag der Grünen wurde von der ÖVP-Mehrheit abgelehnt. Nicht, weil es grundsätzliche eine schlechte Idee wäre, so Bürgermeister Alfred Babinsky auf NÖN-Nachfrage. Aber: „Für mich ist es ein Kostenthema und wir haben noch genug Dachflächen zur Verfügung, die wir Jahr für Jahr mit Photovoltaik bestücken. Diese haben Priorität.“

Der Bürgermeister verweist in diesem Zusammenhang auf die PV-Anlagen am Kindergarten und am Stadtsaal sowie auf das anstehende Bildungscampus-Projekt, bei dem natürlich auch an Photovoltaik gedacht wurde. Das sei deutlich wirtschaftlicher als der Vorschlag der Grünen.

Abzuwarten sei außerdem der Zonenplan des Landes für Freiflächenanlagen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.