Spritztour auf Italienisch: La dolce vita am Retzer Hauptplatz

Italienisches Flair herrschte am Genussmarkt in Retz.Neben Aperol Spritz und Negroni Sbagliato als klassische Italo-Getränke schenkten regionale Winzer der nächsten Generation wie Anna und Laurenz Schöfmann, Katharina Gessl, Sophie Fidesser, Roman Strohschneider und Sophie Buchmayer aus.

Italienischen Häppchen gab es von und mit Andreas Flatscher. Am Freitag versorgte er die Besucher mit Cicchetti - echt kulinarisches Fingerfood auf Venezianisch - und am Samstag bot Clemens Slama mit „Cucina italiana“ Speisen „tipico italiano“ an.

Stadtchef Stefan Lang, Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer und Michael Vesely von Slow Food Village Retz genossen das großartige Sommerfeeling am Hauptplatz sichtlich. „Wir leben dort, wo andere in den Urlaub hinfahren“, meinte der Bürgermeister nicht ohne Stolz.