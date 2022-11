Preis für den Retzer Caritas-Shop

Das Bildungswerk (BhW Niederösterreich) holt mit „Vorbild Barrierefreiheit“ niederösterreichische Projekte, Initiativen und Maßnahmen vor den Vorhang, die sich mit den Themen Barrierefreiheit, Inklusion und Behinderung auseinandersetzen. Die Barrierefreiheit als Thema für alle müsse verstanden werden und in der Mitte der Gesellschaft stehen, sie soll eine Selbstverständlichkeit werden.

Vor diesem Hintergrund geht das BhW Niederösterreich mit gutem Beispiel voran und legt seine Abschlussveranstaltung so an, dass Menschen mit Behinderungen wichtige Teile übernehmen. Eine erfahrene Expertenjury kürte die Preisträger, darunter der Caritas-Shop in Retz und das Generationenzentrum (GiZ) Region Manhartsberg in Eggenburg.

Der Caritas-Shop „Genuss & Co.“ wurde in der Kategorie „Arbeit und Integration“ ausgezeichnet. Hier arbeiten Menschen mit Behinderung und lernen vielfältige Tätigkeiten kennen: Regalbetreuung, Warenannahme, Abrechnung der Kassa, Gestaltung des Verkaufsraums oder Beratung von Kunden. Sie werden durch viele Möglichkeiten begleitet, unter anderem gibt es Ablaufpläne in leichter Sprache.

Eine Kooperation mit der Frühstückspension in Obernalb ermöglicht eine Orientierung am Arbeitsmarkt und lässt Soft-Skills trainieren. Vor allem aber bietet der Shop im Zentrum von Retz viel Begegnungsraum, was die Sozialkontakte der Menschen mit Behinderung steigert.

„Motivation, am wichtigen Thema dranzubleiben“

Ein weiterer Schwerpunkt zielt auf Künstler mit Behinderung ab, die in den Räumlichkeiten arbeiten können und so mit Interessierten in Kontakt kommen. Der Shop verkauft also auch Werke aus den Werkstätten und andere regionale Produkte. Durch viele Maßnahmen wird Inklusion sichtbar.

„Wir freuen uns sehr, dass unser nun regelmäßiger Austausch zur UN-Konvention im Rahmen von Genuss & Co im Gespräch ausgezeichnet wurde. Für uns ist das Motivation, am enorm wichtigen Thema dranzubleiben, vor allem auch, weil wir überzeugt sind, dass hier Barrieren abgebaut werden, da es oftmals auch an Wissen fehlt“, ist Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer stolz auf den Preis.

Steiniger Weg

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.