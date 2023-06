Teil der Wienerstraße in Hollabrunn ist im Sommer gesperrt

Die Wasserleitung wird erneuert, das Kanalsystem saniert. Strom- und Datenkabel werden verlegt. All das geschieht im Sommer in der Hollabrunner Wienerstraße zwischen Senitzergasse und Am Berg. Bis auf ein Wochenende im September wird die Wienerstraße einspurig befahrbar bleiben. Die Zufahrt zum Abfallsammelzentrum in der Steinfeldgasse wird nur über die Raschalaer und Sonnberger Straße möglich sein. Die Bauarbeiten beginnen am 19. Juni und sollen Ende September abgeschlossen sein.

Bei der Straßenwiederherstellung wird die Einmündung der Steinfeldgasse in die Wienerstraße abgeändert und für Fußgänger eine bauliche Querungsstelle in der Wienerstraße errichtet.

Die Arbeiten an der Wasserleitung im Kreuzungsbereich Wienerstraße / Am Berg können nur unter Sperre der Straße erfolgen. Die Emmy-Stradal-Straße wird daher aus Richtung Gilleisstraße für etwa zwei Wochen zu einer Sackgasse.

Auch die Steinfeldgasse muss für die Arbeiten im Kreuzungsbereich mit der Wienerstraße gesperrt werden und wird ab der Schabelgasse zu einer Sackgasse. Das bedeutet besonders für die Zufahrt zum Altstoffsammelzentrum von der Stadt aus eine großräumige Umleitung über Raschala (Sonnberger Straße) bzw. über Sonnberg (Raschalaer Straße). Für Fußgänger und Radfahrer besteht während der gesamten Bauzeit über den Franzosenkreuzweg ein gesicherter Weg von der Steinfeldgasse bis zur Senitzergasse entlang des Göllersbachs.

Solange es die Platzverhältnisse entlang der Wienerstraße ermöglichen, erfolgt die Regelung durch Verkehrszeichen. Ab dem Zeitpunkt, wo nur mehr eine verkehrssichere Fahrspur vorhanden sein wird, wird eine Baustellenampel zum Einsatz kommen.

Die Stadtgemeinde Hollabrunn bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen.