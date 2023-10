Maste verschwinden: Neues Netz für Altenmarkt im Thale

Während die Stadtgemeinde gemeinsam mit der NÖ Straßenbauabteilung die Ortsdurchfahrt erneuert, tauscht die EVN Wasser die bestehenden Trinkwasser-Transportleitungen aus. Parallel dazu erneuert die EVN-Tochter Netz NÖ das gesamte Ortsnetz und errichtet eine neue Trafostation. Investitionssumme: rund 575.000 Euro.

Bürgermeister Alfred Babinsky freut sich über die Investitionen in die Netzinfrastruktur und die damit einhergehende Versorgungssicherheit: „Wir brauchen ein starkes und zuverlässiges Stromnetz für unsere Gemeinde.“ Angenehmer Nebeneffekt: Das Ortsbild profitiert, da zahlreiche Maste von den Ackerflächen verschwinden.

Weiter offen ist indes der Termin für die angekündigte Volksbefragung zu einem Windkraftprojekt in der Gemeinde Hollabrunn, von dem auch Altenmarkt unmittelbar betroffen wäre. Die Netz NÖ betont in einer Aussendung, dass in der österreichischen Klima- und Energiestrategie bis 2030 Verzehnfachung der Energie aus Photovoltaikanlagen und eine Verdopplung aus Windkraftanlagen vorgesehen sei. Das sei eine gewaltige Herausforderung, da das Stromnetz in vergleichbar kurzer Zeit auf den verschiedenen Ebenen modernisiert und ausgebaut werden muss. Dafür werden allein in diesem Geschäftsjahr rund 320 Millionen Euro investiert.