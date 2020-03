Eine aktuelle Analyse der Pendlerzahlen der Arbeiterkammer brachte zahlreiche interessante Erkenntnisse zutage: So müssen 10.396 der arbeitenden Menschen täglich den Bezirk verlassen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Die Zahl der Auspendler aus dem Bezirk Hollabrunn wuchs in den letzten fünf Jahren um 10,5 Prozent an und somit stärker als die Zahl der wohnhaft Beschäftigten (unselbstständig Beschäftigte, die im jeweiligen Bezirk wohnen).

Einpendler – also jene, die im Bezirk arbeiten, dort aber nicht wohnen – gibt es lediglich 3.285. Allerdings stieg auch dieser Anteil seit 2014 stark an.

Von 16.718 wohnhaft Beschäftigten sind nur 2.981 Nicht-Pendler. Der Anteil der Auspendler beträgt 62,2 Prozent und zählt somit zu den höchsten Werten in Niederösterreich, übertroffen allerdings sogar noch von den Nachbarbezirken Korneuburg (66,2 %) und Gänserndorf (70,4 %).

Der Anteil an Einpendler im Bezirk Hollabrunn liegt bei 34,2 Prozent und somit deutlich unter dem NÖ-Schnitt (45,5 %). 31,64 Prozent der Pendler aus dem Bezirk Hollabrunn verdienen in Wien ihr Geld; 30,55 Prozent müssen den Bezirk ebenfalls verlassen, um zu ihrer Arbeitsstätte zu gelangen, arbeiten jedoch nicht in der Bundeshauptstadt.

Daran, dass der Bezirk Hollabrunn ein Pendlerbezirk ist, ist auch statistisch gesehen nicht zu rütteln. Das Pendlersaldo ist klar negativ (-7.111). Letztlich könnten demnach nur 57,5 Prozent der wohnhaft Beschäftigten auch tatsächlich mit einem Arbeitsplatz im Bezirk versorgt werden. Sechs Bezirke weisen hier einen Wert von über 100 Prozent auf, darunter Horn.

Auf 1.000 Einwohner kommen 668 Pkws

Aus dem Ausland pendeln 4.895 Arbeitnehmer ins Weinviertel ein; das entspricht 15 Prozent der Einpendler. Im Bezirk Hollabrunn beträgt dieser Anteil sogar 30,4 Prozent.

Analysiert wurde auch die Geschlechterverteilung: Der Anteil der Frauen an der Arbeitsbevölkerung im Bezirk Hollabrunn liegt bei 51,7 Prozent; 47,3 Prozent der wohnhaft Beschäftigten sind Frauen. Der weibliche Anteil bei den Nichtpendlern beträgt 56 Prozent. Das ist der höchste Wert in ganz Niederösterreich.

Beim Motorisierungsgrad ist Hollabrunn als peripherer Bezirk im oberen Drittel zu finden. Auf 50.860 Einwohner kommen fast 34.000 Pkws. Pro 1.000 Einwohner sind somit 668 Autos unterwegs.

Der Zuwachs bei den wohnhaft Beschäftigten ist im Bezirk Hollabrunn übrigens über dem NÖ-Durchschnitt.