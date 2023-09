Maissauer Stadtmauer wurde vorbildlich restauriert

„Die Kinder aus der benachbarten Volksschule dürfen ihre große Pause bei Schönwetter im Pfarrgarten verbringen“, berichten Josef Schwaiger und Josef Piller, Mitglieder des Vermögenverwaltungsrates der Pfarre Maissau. „Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, muss die Stadtmauer gründlich und im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt restauriert werden.“

Lockere Steine werden abgenommen, gereinigt und in einem Mörtelbeet sicher verlegt, Fugen sachgemäß verschlossen. „Die neu befestigte Mauerkrone kann so an den ursprünglichen Bestand angepasst werden“, erklärt Bärbel Urban-Leschnig, Landeskonservatorin für NÖ des Bundesdenkmalamtes, im Gespräch mit der NÖN. Sie zeigte sich bei ihrem jüngsten Besuch auf der Baustelle im Pfarrgarten zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeiten.

Dem engagierten „Baumeister-Duo“ Joser Schwaiger und Josef Piller ist es gelungen, mehrere freiwiilige Helfer zu engagieren. „Ganz wichtig ist die Unterstützung der Stadtgemeinde Maissau, die uns Baufachleute aus dem Gemeindebauhof zur Verfügung gestellt hat“, sagt Piller.