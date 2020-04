Seit dem Ausbruch der Coronakrise haben 800 Menschen aus dem Bezirk ihren Arbeitsplatz verloren, 53 Prozent davon sind Männer. In zwei Wochen gab es so viele Arbeitslosmeldungen wie sonst in zwei Monaten. „Durch großen Einsatz bei der Berechnung und Anweisung wurde es geschafft, dass das März-Arbeitslosengeld pünktlich am 6. April am Konto war“, verweist der stellvertretende Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner auf das Engagement der AMS-Belegschaft.

Sandra Frank

Für die von Freistellungen betroffenen Arbeitslosen zeichne sich indes ein Hoffnungsschimmer ab. Der überwiegende Teil habe die Zusage einer Wiedereinstellung, sobald sich die wirtschaftliche Lage normalisiert und es den Betrieben möglich ist, wieder mehr Personal zu beschäftigen. „Vermutlich werden die meisten wieder in Beschäftigung sein, wenn in der Wirtschaft annähernd Normalität einkehrt. Nicht wenige werden unter den schwierigen Voraussetzungen jedoch möglicherweise zunächst in geringerem Ausmaß beschäftigt oder müssen sich um einen anderen Job umschauen“, lautet die Einschätzung des AMS-Experten.

Fokus auf Existenzsicherung und Kurzarbeit

Landesweit arbeiten bereits mehr als 138.000 Arbeitskräfte in 9.000 niederösterreichischen Unternehmen in Kurzarbeit. Damit gingen tausendmal mehr Anträge über den Tisch als normalerweise und hundertmal mehr binnen weniger Wochen als während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 innerhalb eines ganzen Jahres.

Das AMS Niederösterreich hat daher seine Personalressourcen in zwei Kernbereichen gebündelt: In der Existenzsicherung für Arbeitsuchende und in der Begleitung der Unternehmen durch die Coronakrise.

Täglich werden etwa 500 Anträge bewilligt. „Wir arbeiten auf Hochdruck, müssen aber in jedem Fall eine Prüfung auf Vollständigkeit vornehmen. Viele Anträge sind leider lückenhaft, woraus jede Menge Rückfragen entstehen. Das verzögert die Bearbeitung“, informiert Kirchner. Das AMS ersucht die betroffenen Unternehmen um Geduld und verspricht: „Kein Antrag geht verloren, niemand braucht sich sorgen, Geld zu verlieren!“

Persönliche Vorsprachen nur in Ausnahmefällen

Arbeitslosmeldungen sollen online oder telefonisch erfolgen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind alle Termine für Vorsprachen im AMS ausgesetzt. Persönlich sollen nur jene Menschen zum AMS kommen, die aus individuellen Gründen weder über das Internet noch telefonisch kommunizieren können. Dafür gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr). Der Einlass in das Gebäude erfolgt ausnahmslos einzeln.

Das eAMS-Konto ist die direkte Online-Verbindung zum AMS. Wer über ein FinanzOnline-Konto verfügt, kann sich über diesen Zugang in sein persönliches eAMS-Konto einloggen. Per E-Mail ist das Arbeitsmarktservice im Bezirk unter ams.hollabrunn@ams.at erreichbar. Für Unternehmen wurde zusätzlich die Hotline sfu.hollabrunn@ams.at eingerichtet.

Für telefonische Arbeitslosmeldungen oder Anfragen steht die Nummer 050 904 340 zur Verfügung. Zu Spitzenzeiten ergeben sich mitunter Warteschlangen. Kirchner appelliert: „Bitte nicht auflegen und nochmals anrufen, weil sich dadurch der Rückstau noch mehr aufbaut. Anrufe am Nachmittag kommen erfahrungsgemäß schneller durch.“