Die Zahl der Beschäftigten ist im dritten Quartal auf 20.594 Personen angestiegen (+1,8 %). Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,2 Prozent unter dem NÖ-Schnitt von 6,6 Prozent (Stand September). „Wir blicken auf fünf Jahre mit steigender Beschäftigung und sinkender Arbeitslosigkeit zurück, freuen uns über die positive Herbstbilanz und sind uns der künftigen Herausforderungen bewusst“, sagt AMS-Chef Josef Mukstadt.

In der Erfolgsbilanz der vergangenen Monate steht ein deutlicher Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit. 182 vakante Arbeitsplätze sind derzeit gemeldet. Bei mehr als der Hälfte dieser freien Stellen werden eine Berufsausbildung oder besondere Kenntnisse vorausgesetzt.

"Wir wollen niemanden zurücklassen"

Mukstadt verweist indes auf Prognosen, die eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums ankündigen. Deshalb geltes es den Fokus besonders auf jene zu richten, die bereits in der Vergangenheit am Arbeitsmarkt benachteiligt waren. So umfasst die Altersgruppe 50+ mittlerweile 44 Prozent aller Arbeitslosen. Etwa gleich groß ist der Anteil von männlichen Arbeitsuchenden ohne Berufsabschluss – unabhängig vom Alter. Bei Frauen sind es fast die Hälfte und für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderungen ist es ebenfalls unverändert schwer, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

„Wir wollen niemanden zurücklassen, deshalb werden spezielle auf diese Personengruppen ausgerichtete Beratungs-, Förder- und Qualifizierungsprogramme im kommenden Jahr intensiviert“, versichert Mukstadt. „Das Land NÖ, die Betriebe in der Region und ein im Bezirk bestens funktionierendes Netzwerk zu beruflichen Integration werden dabei bewährte Partner sein.“

Neue Erreichbarkeit des AMS

Unter der landesweit einheitlichen Nummer 050 904 340 ist das Arbeitsmarktservice Hollabrunn bereits seit einiger Zeit erreichbar. Kürzlich wurde eine Übergangsphase beendet, während der die bisherige Erreichbarkeit bei Verwendung einer Durchwahl parallel zum neuen System gewährleistet war. Anrufer erreichen unter 050 904 340 die AMS NÖ-Serviceline. In diesem AMS-internen Callcenter werden sämtliche Anrufe von AMS-Mitarbeitern entgegengenommen. 65 Prozent aller Anliegen können so auf kurzem Weg erledigt werden. Falls erforderlich, können die Gespräche zum Berater im Arbeitsmarktservice Hollabrunn weiterverbunden oder Rückrufe vereinbart werden.

Telefoniert wird dabei nicht mehr über eine Telefonleitung, sondern über eine Datenleitung. Sofern die Telefonnummer des Anrufers in der AMS-Datenbank hinterlegt ist, erhält der Serviceline-Agent auf seinem Bildschirm zeitgleich mit dem Anruf die betreuungsrelevanten Daten des Kunden bereitgestellt und kann unmittelbar auf das Anliegen eingehen. Auskünfte über persönliche Daten oder den Leistungsbezug von Arbeitsuchenden werden nur dann gegeben, wenn vom Anrufer eine Identifikationsnummer genannt wird, die jedem Kunden individuell zugeordnet und bekannt gegeben worden ist.

Die Berater im Arbeitsmarktservice Hollabrunn können sich dadurch noch mehr als bisher auf das persönliche Gespräch mit Kunden fokussieren, ohne dieses durch Telefonate unterbrechen zu müssen. Unternehmen erreichen das AMS Hollabrunn ebenso wie Schulen das BerufsInfoZentrum weiterhin direkt über Durchwahlklappen.