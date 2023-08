Arbeitslosigkeit steigt: 1.066 sind im Bezirk Hollabrunn auf Jobsuche

„Im längerfristigen Vergleich, zum Beispiel mit dem Vorkrisenniveau vom Juli 2019, gibt es aber nach wie vor einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit von fast 13,5 Prozent“, relativiert Hollabrunns AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner die aktuellen Zahlen. Tatsache bleibe, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit derzeit deutlich zulasten der Männer (+14,1 %) geht. „So waren es zuletzt vor allem die Branchen mit überwiegender Frauenbeschäftigung, wie Handel, Gebäudebetreuung, Gesundheits- und Sozialwesen, in denen die Zahl der Arbeitslosen gesunken ist“, weiß Kirchner.

Auffällig ist auch der Anstieg der jugendlichen Jobsuchenden bis zum Alter von 25 Jahren (136 Personen, +33,3 % gegenüber dem Vorjahr). Diese Zunahme sei zum Teil durch die vermehrte Arbeitslosmeldung von Schulabgängern jeweils in den Sommermonaten zu erklären.

Die Zahl der im Bezirk wohnhaften und unselbstständig Beschäftigten ist zuletzt um 123 auf 20.712 Personen angestiegen (+0,6 %). Die Arbeitslosenquote (Stichtag Juni 2023) lag bei 4,5 Prozent und damit 0,1 Prozent über dem Vorjahreswert.

Starker Rückgang bei Langzeitarbeitslosen

Trotz steigender Arbeitslosenzahlen in Niederösterreich (+3,6 %) geht die Langzeitarbeitslosigkeit weiterhin zurück. Im Bezirk Hollabrunn ist die Zahl der Jobsuchenden, die seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung sind, um 35,9 Prozent auf 134 Personen zurückgegangen. „Fast die Hälfte dieser Personen hat gravierende gesundheitliche Einschränkungen, die es zu berücksichtigen gilt für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt“, berichtet Kirchner und versichert, dass die Anstrengungen in diesem Bereich weiterhin ganz oben auf der AMS-Agenda sind.

291 sofort verfügbare Arbeitsplätze

Zum Stichtag Ende Juli waren 337 Stellen beim AMS Hollabrunn gemeldet, 291 davon waren sofort verfügbar. Der Zugang an offenen Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr sogar wieder leicht angestiegen (116 Stellenmeldungen, +3,6 %), wie der AMS-Leiter berichtet: „Im laufenden Jahr konnten bereits 849 Stellen im Bezirk mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden.“