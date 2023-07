Kehrtwende? Arbeitslosigkeit im Bezirk Hollabrunn steigt leicht

Nach einer langen Phase sinkender Arbeitslosigkeit gab es zum Stichtag Ende Juni im Hollabrunner AMS einen leichten Anstieg bei der Zahl der Jobsuchenden (970) zu verzeichnen. Gegenüber dem Vormonat sind um 19 Personen, gegenüber dem Juni des Vorjahres um 20 Personen (+2,1 %) mehr arbeitslos gemeldet. Gleichzeitig ist die Zahl jener Jobsuchenden, die sich in einer AMS-Schulung befinden, um 5,5 Prozent zurückgegangen. Rechnet man also Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammen (1.193), liegt die Zahl Ende Juni mit einem Plus von sieben Personen oder 0,6 Prozent fast genau auf dem Niveau des Vorjahres.

Auffällig ist der prozentuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen. Gegenüber dem Vormonat sind mit 114 Jobsuchenden bis zum Alter von 25 Jahren zwar nur um zwei Personen mehr vorgemerkt, im Vergleich zum starken Juni des Vorjahres weist die Statistik hier aber ein Plus von fast 30 Prozent aus. „Der Arbeitsmarkt ist aber dennoch weiterhin stabil und bietet in vielen Bereichen gute Jobchancen, was viele zu einem Wechsel ihres Arbeitsplatzes nützen“, analysiert AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner.

Wichtige Arbeitsmarktparameter würden das bestätigen. So ist die Zahl der älteren Arbeitslosen weiterhin rückläufig (-4,4 %) und die Zahl der Langzeitarbeitslosen (136), also jener Personen, die bereits länger als zwölf Monate auf Jobsuche sind, um fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Bestand vorgemerkte Arbeitslose 970 (+2,1%)

Frauen 442 (-5,6%)

Männer 528 (+9,5%)

Unter 25 Jahre 114 (+29,5%)

Über 50 Jahre 387 (-4,4%)

Ausländer 149 (+14,6%)

Mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen 336 (-1,5%)

Davon anerkannte Behinderte 67 (+1,5%)

In Schulungen des AMS 223 (-5,5%)

Offene Stellen (sofort verfügbar) 284 (-124)

Offenen Stelle (nicht sofort verfügbar) 49 (-4)

Lehrstellensuchende 23 (-4)

Offene Lehrstellen (sofort verfügbar) 20 (-9)

Die Arbeitskräftenachfrage bleibt auf hohem Niveau (284 sofort verfügbare Stellen), wenn auch der Bestand an offenen gemeldeten Stellen seit Jahresbeginn zurückgegangen ist und nun um 30,4 Prozent unter dem Wert des Vorjahres liegt. Für Lehrstellensuchende sind aktuell noch 20 sofort verfügbare und 15 ab den Sommermonaten verfügbare Lehrstellen im Bezirk gemeldet.

„Wie jedes Jahr lade ich alle Schulabsolventen, die Interesse an einer Lehrausbildung haben, ein, sich bei uns zu melden. Am einfachsten geht das über das Online-Service auf der AMS-Homepage“, sagt Kirchner. Neben der Vermittlung von Lehrstellen bietet das AMS eine fundierte Berufsberatung, unterstützt betriebliche Praktika und informiert über Ausbildungsprogramme, wenn der Sprung in eine Lehrstelle doch nicht sofort klappen sollte.

Bezirksvergleich: