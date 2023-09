Am „Toten Mann“ gibt's neue Infotafeln

Vor 41 Jahren stieß der Alberndorfer Winzer Karl Riepl bei Baggerarbeiten in seinem Weingarten beim „Toten Mann“, so lautet der Flurname, auf ein ungewöhnliches Objekt. Bald stellte sich heraus, dass es sich bei dem besonderen Fund um einen Mammutzahn aus der frühen Eiszeit handelte.

In der Folge wurde diese Fundstelle zu einem Ort für archäologische Grabungen, geleitet von Gerhard Trenk. Auf dem angrenzenden Grundstück von Eduard Wollner fand man Steinwerkzeuge, die für die Jagd und für das Zerlegen von Tieren verwendet worden waren. Aus Mammut-Elfenbein und Geweihen von Rentieren waren Percuteure (Schlaggeräte) hergestellt worden.

Vergangenen Sonntag wurden auf Initiative von Elisabeth Samsonow mehrere Informationstafeln am neuen archäologischen Weg am „Toten Mann“ nahe der weißen Jurte aufgestellt, und dieser Weg wurde feierlich eröffnet. Die kunstvoll gestalteten Rahmen für die Informationstafeln hat die Künstlerin Inobel Scheffolb gestaltet.

Die ehemalige Grabungsstätte ist längst wieder geschlossen worden. Die damals gefundenen Knochenreste des Mammuts kann man heute im Krahuletzmuseum in Eggenburg bestaunen. Trenk wies darauf hin, dass man sicherlich noch auf weitere Gegenstände stoßen könne, wenn hier weiter gesucht würde. „Das ist dann die Aufgabe der nächsten Forschergeneration“, betonte er in seiner Einführungsrede, in der er auch über seine damaligen Forschungsergebnisse berichtete. Er hoffe jedenfalls auf eine Fortsetzung der Grabungen am „Toten Mann“.

Zur Eröffnung des archäologischen Weges drückte Bürgermeister Christian Hartmann neben der Begrüßung aller Ehrengäste ebenso seinen Dank an alle Beteiligten aus. Grußworte kamen vom Horner Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer. Unter den Gästen waren außerdem Leader-Obmann Peter Steinbacher und die Geschäftsführerin der Initiative Pulkautal, Doris Mutz.

Für die musikalische Umrahmung sorgte die bekannte „Fiata Musi“, und der Himmel lieferte strahlenden Sonnenschein.