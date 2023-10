Mit Hundszahnlilie: Hollabrunnerin top bei Foto-Bewerb

An die 800 Fotos aus Deutschland, Österreich und der Schweiz langten bis Ende September beim Foto-Wettbewerb „Schönheit der Vielfalt“ ein. Die eingereichten Bilder wurden in Gruppen wie folgt gegliedert: „Im Lebensraum“, „Kreativ“ und „Portraits“. Der dritte Platz in der Gruppe Portraits ging an die Hollabrunnerin Sonja Jordan für ihr Foto „Hundszahnlilien im Wald, Steiermark“.

Sonja Jordan - Fotografin, Reisende und Naturliebhaberin - veröffentlicht auf ihrer Website https://www.sonja-jordan.at/ ihre besten Fotos der letzten Jahre: ein farbenprächtiger Sonnenaufgang in den Bergen, bizarre Felsklippen einer Küste, malerische Wasserfälle, überwältigende Lichtstimmungen, dramatische Wolkenformationen oder ein ruhiger Sonnenuntergang. Vorrangig liebt sie die Landschaften des Hohen Nordens, beispielsweise Skandinavien. „Bei jeder Rückkehr in meine Heimat wird mir aber bewusst, wie schön es auch hier in Österreich ist und wie landschaftlich abwechslungsreich dieses kleine Land ist“, erklärt die Hollabrunnerin.

Seit September 2011 ist Jordan Mitglied beim Verein für Tier- und Naturfotografie Österreich.