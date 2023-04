„Art Vital“ Pure Lebenslust und Fröhlichkeit ziehen ins Retzer Stadtamt ein

Die Werke der Retzer Künstler zeigen eine spürbare Fröhlichkeit. Foto: Kunstgruppe Retz

N ach der feierlichen Eröffnung der Ausstellung „Art Vital“ im Kunstmuseum Waldviertel in Schrems wartet auf die Kunstgruppe Retz der Caritas nun der nächste Höhepunkt in ihrer Heimatstadt: Die Vernissage in Retz findet am Donnerstag, 13. April, statt.