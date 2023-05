ARTSchmidatal-Künstlerin Bajer-Vernissage: Kunstwerke am Maissauer Berg

Lesezeit: 2 Min GR Günter Rapp

Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer, Landtagsabgeordnete a.D. Marianne Lembacher, Künstlerin Monika Bajer und Maissaus Bürgermeister Franz Kloiber bei der Vernissage. Foto: privat

Z u einer Ausstellung in ihr Haus und Atelier in Maissau (Am Berg) lud Monika Bajer viele Freunde und Bekannte ein. Sie ist Mitglied der Künstlervereinigung ARTSchmidatal und der Berufsvereinigung bildender Künstler.