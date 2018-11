„Nach einer bereichernden, interessanten, aber auch herausfordernden und arbeitsreichen Tätigkeit werde ich mich ins Privatleben zurückziehen.“ Dieses Fazit zieht Karl Lechner nach 35 Jahren als Mediziner in Göllersdorf. Mit Ende November geht auch sein Berufsleben zu Ende.

Die Praxis, die an Lechners Wohnhaus angrenzt, bleibt aber geöffnet. „Bis zur Übersiedlung wird sich für die Patienten nichts ändern“, spricht der Arzt davon, dass er seit Juli 2017 mit Mediziner Josef Fehrmann eine Gruppenpraxis betreibt. Auch das restliche Personal sowie die Öffnungszeiten bleiben erhalten. Neu ist lediglich, dass Karl Lechner durch Fehrmanns Schwester Maria ersetzt wird. „Doktor Fehrmann ist schon lange da. Die Patienten kennen ihn“, spricht der Pensionist in spe von einem unkomplizierten Übergang.

„Patienten werde ich nicht mehr behandeln“

Die Geschwister Fehrmann planen gerade eine eigene Ordination in Göllersdorf. Bis diese fertig ist, können sie die Praxisräume in der Neugasse weiterhin nutzen. Für den 63-Jährigen ist aber eines klar: „Patienten werde ich nicht mehr behandeln“, brauche sich niemand falsche Hoffnungen machen.

Für ihn sei es wichtig, zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören. „Und dieser Zeitpunkt ist nun für mich gekommen.“ Was er mit seiner neuen Freizeit anfangen werde? „Ich werde die ersten drei Monate sicher keine Termine wahrnehmen“, lacht Lechner. Er werde nicht faul herumsitzen, „ich möchte nur frei über meine Zeit verfügen“.

Karl Lechner schloss sein Medizinstudium als einer der Schnellsten ab. Bereits mit 28 Jahren hatte er seine Praxis in Göllersdorf. Bereut hat er die Tatsache, bereits in jungen Jahren sesshaft geworden zu sein, nie: „Es war von Anfang an so gedacht und hat für uns immer so gepasst.“

Das gute persönliche Verhältnis zu seinen Patienten ist etwas, das Lechner besonders an seiner Arbeit schätzt. Er ist dankbar für das Vertrauen, das ihm über drei Jahrzehnte entgegengebracht wurde. Diesem Vertrauen ist es auch zu verdanken, dass die Patienten die Tatsache, dass der Arzt gleich neben der Praxis wohnt, nicht schamlos ausgenutzt haben. „Wir haben jedem die Tür aufgemacht und geholfen, wenn er wirklich Hilfe brauchte“, erzählt Hermi Lechner, dass kaum jemand den Arzt wegen einer Lappalie privat aufgesucht hat.