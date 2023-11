Schüler trainierten mit Helmi ihr Verhalten im Straßenverkehr

„Augen auf, Ohren auf, Helmi ist da! Es geht um Dinge, die wichtig sind ...“ Bei diesen Zeilen werden Kindheitserinnerungen an Helmi geweckt, der im ORF Tipps zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr gab.

Über den Besuch von Helmi freuten sich die Schüler der 1A und 1E der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Hollabrunn. Er kam zu einem Workshop an die Schule, bei dem es natürlich um das wichtige Thema Verkehrssicherheit ging. Die Kinder wurden spielerisch auf die Gefahren des Straßenverkehrs – die ihre Rollen als Fußgänger oder auch Radfahrer mit sich bringen – aufmerksam gemacht. Interaktiv wurde das Miteinander der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer erlebbar gemacht.

Ziel des Workshops war es, Bewusstsein für komplexe Situationen im Straßenverkehr zu schaffen. Mit Kurzfilmen wurden eindrücklich verschiedenste Gefahrensituationen gezeigt und nachbesprochen. „Mit Spielen, die den Kindern sehr viel Spaß bereiteten, wurde verantwortungsvolles Denken in Bezug auf die Verkehrssicherheit trainiert“, berichtet Schulleiterin Maria Breindl.

Für die älteren Schüler gab es ebenfalls ein tolles Angebot, einen Scooter-Workshop. Dabei trainierten die Jugendlichen den sicheren Umgang mit dem beliebten Gefährt. Bei einem Sicherheitsexperiment wurde den Schülern außerdem gezeigt, wie Reflektoren funktionieren und wie wichtig es ist, im Straßenverkehr gesehen zu werden.

„Absolutes Highlight war natürlich Helmi, der die Kinder am Ende des Aktionstages in voller Größe besuchte“, schildert Breindl. Für sie ist klar: Dies war ein pädagogisch wertvoller Tag im Schulleben der Kinder, denn „Sicherheit in sämtlichen Lebensbereichen kann nicht oft genug trainiert werden“.