Verein „Moritz“ spendierte Learning-App und Therapiestuhl

Die 4E der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Hollabrunn freut sich über eine neue Learning-App, die eine Vielzahl an interaktiven Möglichkeiten zum Erwerb von verschiedenen Fertig- und Fähigkeiten bietet, auch nonverbale Kommunikation ist möglich. Außerdem wurde ein Therapiestuhl für einen Schüler in einer basalen Förderklasse angeschafft.

Diese beiden Errungenschaften wurden durch die Unterstützung des Vereins „Moritz“ möglich. Der Verein nimmt durch diverse Aktivitäten Spenden ein, die zur Gänze Kindern mit besonderen Bedürfnissen zugutekommen. Gernot Kaim ist Obmann-Stellvertreter des Vereins „Moritz“. Er und seine Frau Manuela bemühen sich im Bezirk Hollabrunn, die Anliegen des Vereins zu realisieren. „So wurden Kinder aus der ASO Hollabrunn bereits einige Male unterstützt“, erzählt Schulleiterin Maria Breindl.

Durch den Therapiestuhl kann das Kind nun in einer optimalen Position sicher sitzen. Das wiederum schafft eine gute Ausgangsposition, damit Kinder vorhandene Fähigkeiten einsetzen oder diese erlernen können. Die Stühle können an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, da sie in mehreren Bereichen verstellbar sind. „Ein großer Gewinn also für das Unterrichtsgeschehen, eine weitere Optimierung der Rahmenbedingungen für unsere Schüler“, so Breindl, die sich im Namen der Kinder und Lehrer bei Gernot und Manuela Kaim herzlich bedankte. „Dem Verein ist es wieder einmal gelungen, Kindern große Freude zu machen.“