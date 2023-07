Petra Parzer ist seit 19. Februar 1998 im Schuldienst, diesen hat sie in der - damals noch - Hauptschule Groß-Enzersdorf begonnen. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder wechselte sie an die Allgemeine Sonderschule (ASO) Hollabrunn. Nun wurde ihr der Titel Schulrätin verliehen.

„Bei Schulrätin Petra Parzer handelt es sich um eine ausgezeichnete Pädagogin und Persönlichkeit, die sich sehr viele Verdienste im schulischen und öffentlichen Bereich erworben hat: Ich bin glücklich, sie in meinem Team haben zu dürfen“, gratuliert ASO-Schulleiterin Maria Breindl. Sie sieht in der Verleihung des Titels Schulrätin die „gebührende Würdigung einer außergewöhnlichen Lehrerpersönlichkeit“.

Parzer ist seit dem Schuljahr 2019/20 nämlich auch als Stellvertreterin der Schulleitung im Einsatz. „Diese Auswahl erfolgte im Hinblick auf ihre Verlässlichkeit, ihren Fleiß und ihr Engagement“, berichtet Breindl. Aber auch deswegen, weil Parzer sehr gut vernetzt und in vielen Bereichen der Schulstadt Hollabrunn präsent sei. Die Pädagogin ist an der Schule Mitglied der Steuerungsgruppe „Digitale Schule“ und des Campus-Teams.

Präsent im schulischen Bereich sowie im öffentlichen Leben

Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind ihr seit Beginn ihrer Tätigkeit ein großes Anliegen. Ihr Engagement beschränkt sich nicht nur auf die schulische Arbeit, es ging und geht ihr immer um Vernetzung und den Aufbau von Strukturen, auch für die Zeit nach dem Schulleben. „An herausragenden schulischen Aktivitäten möchte ich auf ihr Mitwirken bei allen Schulfesten und Vernissagen in der Alten Hofmühle in Kooperation mit dem Verein ,Kulturmü`µ Hollabrunn' hinweisen“, zählt Breindl Wirkungsstätten ihrer Stellvertreterin auf.

Sie hat das langjährige Projekt „Dialog der Generationen“ mit dem NÖ Pflege- und Betreuungszentrum mitgetragen und bei der Verleihung des Henry-Awards für dieses und weiteren Projekte mitgewirkt.

„Doch nicht nur im schulischen Bereich zeigt sie Engagement, das weit über das verpflichtende Maß hinausreicht, auch im öffentlichen Leben ist sie sehr präsent“, berichtet Breindl, dass Parzer in der Stadtbibliothek mitarbeitet und Lesungen und Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienspiels Hollabrunn organisiert. Außerdem ist die Neo-Schulrätin in der Pfarre aktiv, wo sie Firmlinge durch die Vorbereitungszeit begleitet.

Sonnendach, UHC, oder Fun4all ☺c.u. - Petra Parzer ist dabei

Der Verein „Sonnendach – Behindertenhilfe für den Bezirk Hollabrunn“ darf sich über den Einsatz von Parzer im Vorstand und bei zahlreichen Veranstaltungen freuen. Während der Corona-Pandemie hat sie in der lokalen Teststation mitgearbeitet und an der ASO als Koordinatorin in diesem Bereich fungiert.

Damit nicht genug: Der Hollabrunner Handballverein UHC darf stets auf Parzers Unterstützung zählen. Und: „Unser inklusives Gschnas ,Fun4all ☺c.u.' ist ein weiterer Beweis für das engagierte Arbeiten der Kollegin, sie gehört dem Organisationsteam für diesen Event, in dem es um ein fröhliches Miteinander von Menschen ab 15 Jahren, mit und ohne Behinderung, geht, an“, zählt Maria Breindl ein weiteres Feld auf, in dem sich die neue Schulrätin engagiert - wenn sie nicht gerade Sammelaktionen der Schule oder ihrer Firmen-Gruppe für die Hollabrunner Tafel organisiert.