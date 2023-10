Harri Stojka spielte im Retzbacher Kulturraum „einfach drauf los“

Mit seinem eigenen Gitarrenstil macht sich Harri Stojka, einer der bedeutendsten österreichischen Jazz-Musiker der Gegenwart, bereits nach ein paar Tönen unverwechselbar. Und man merkt rasch die Verbundenheit mit dem Publikum. Eine echte Symbiose von Bühne und Musikbegeisterten passiert hier. Bei einem Gespräch in der Pause stellte der Künstler fest: „Des Publikum is afoch supa!“ Und er legte noch kräftig nach: „Als Programm dient nur eine Setliste. Wir spielen einfach drauf los.“ Mit dem traf das Trio den Geschmack des Publikums perfekt. So wurde das Ende durch anhaltenden Applaus nach hinten geschoben.

Das RE.KU.RA–Team (Retzbacher Kulturraum) sorgte wieder mit Getränken und Broten für das leibliche Wohl. Und Obmann Karl „Mike“ Strobl kündigte das nächste Highlight an: Am 25. Oktober tritt um 20 Uhr im Atelier 73 das Dialekt-Blues-Trio rund um Blues-Poet Alex Miksch auf.