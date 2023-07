„Projekt zeigt, wie wichtig Opposition ist“

„Die Geschichte des ATSV-Platzes war durchaus durchwachsen“, erinnerte Grünen-Gemeinderat Georg Ecker daran, dass die ÖVP rund um Vizebürgermeister Kornelius Schneider hier ein Wohnbauprojekt im Auge hatte. Eigenheime für junge Familien, eventuell Reihenhäuser waren angedacht - mit entsprechenden Ersatzaufforstungen. Die Opposition stemmte sich dagegen.

Letztlich wurde die Wohnbauidee fallen gelassen und aus einem Arbeitskreis entstand das Projekt des Generationenspielplatzes. „Ich finde das positiv und der Nutzen für die Allgemeinheit ist jetzt größer.“

ÖVP-Schneider: „Gab nie ein Wohnbauprojekt“

„Ich will mich vollinhaltlich anschließen“, meldete sich SPÖ-Fraktionssprecher Alexander Eckhardt zu Wort. Dieses Projekt zeige, „wie wichtig es ist, dass es eine Opposition und ein Gleichgewicht in der Politik gibt“. Der Wald sei als Naherholungsgebiet für die nächsten Generationen aufgewertet worden. Es sei Positives bewirkt worden.

Vizebürgermeister Schneider unterstrich, dass ihm in all den Jahren der Liegenschaftsentwicklung am alten ATSV-Platz kein Wohnbauprojekt bekannt sei. Es war eben nur eine Idee. Dass die Pfadfinder dort ihr neues Zuhause finden, sei immer das Ziel gewesen - und diese würden sich dort wohlfühlen. Der überparteiliche Entschluss, einen Generationenspielplatz zu errichten, sei eine ganz tolle Sache, so Schneider.