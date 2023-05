Angeklagter akzeptierte Urteil per SMS aus den USA

Der Angeklagte hatte Europa vor einigen Tagen verlassen. Offenbar in Richtung USA. „Er hat versucht, eine Reise zu organisieren“, schilderte die Verteidigerin zu Beginn der Verhandlung. Doch per Jet oder Helikopter hätte das 17.000 Euro gekostet. Wagner attestierte somit eine „wirtschaftliche Unmöglichkeit der Anreise“. Eine Videokonferenz mit dem Beschuldigten sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Zu den Anklagepunkten der schweren Körperverletzung des Widerstands gegen die Staatsgewalt: Ein Sozialarbeiter der BH Hollabrunn und der Amtsleiter der Gemeinde Hadres hatten sich nach Hinweisen aus der Bevölkerung in die Kellergasse begeben, da dort möglicherweise Kindeswohl gefährdet gewesen sei. Landon habe sich in einer Notsituation gewähnt und wollte nicht erkannt haben, dass es sich hierbei um eine Amtshandlung handelte. „Er hat aber schon eine gewisse Schuldeinsicht, dass er überreagiert hat und dass es eine völlig kopflose Aktion war“, schilderte die Verteidigerin. In der Folge habe sich ihr Mandant vorverurteilt gefühlt und sei durch die mediale Berichterstattung - Stichwort Staatsverweigerer oder „Kellervater“ - gestraft genug. Er habe wohl das Vertrauen in Österreich verloren. Die Tat tue ihm aber wirklich leid und er sehe ein, dass es „doch eine blöde Überreaktion“ war.

Richter Rainer Klebermaß verlas die schriftliche Stellungnahme des in Scheibbs geborenen Angeklagten, der den Sozialarbeiter der BH Hollabrunn als Mann „mit wirrem Haar und Nasenring“ beschreibt, der schnellen Schrittes auf ihn zugegangen sei und den er dreimal aufgefordert habe, stehen zu bleiben. Das Verlangen nach einem Dienstausweis habe dieser rüde zurückgewiesen und er sei generell respektlos aufgetreten.

Erst, als er den Pfefferspray zückte, hätten die beiden Männer den Ernst seiner Abwehrreaktion erkannt und seien den angrenzenden Weingarten hochgelaufen. Der zweite Mann, der Amtsleiter der Gemeinde, habe gar nichts von sich gegeben. Er habe die beiden ausnahmslos zum Schutz seiner Familie vertrieben, so Landon. Die Umstände und seine Entscheidung, die beiden zu attackieren, bedaure er. Der unverzügliche Anruf bei der Polizei sei die einzig korrekte Lösung gewesen, so Landon, der in seinem Schreiben abschließend um ein mildes Urteil bat.

„Kinder in einem Keller in Niederösterreich - da klingelt's ...“

„Kinder in einem Keller in Niederösterreich" - da klingelt's bei den Behörden“, begrüßte der Richter dann den Sozialarbeiter der Bezirkshauptmannschaft im Zeugenstand. Dieser schilderte, dass der Gemeindebedienstete vor allem deshalb dabei gewesen sei, weil dieser ortskundig sei und es in der Kellergasse ja keine Hausnummern gibt.

Dort angekommen, habe man das Presshaus mit einer zugemauerten und einer nicht zugänglichen Tür vorgefunden. Es seien Kinderstimmen zu hören gewesen. Auf Rufe des Nachnamens des Beschuldigten sei dieser auf der „Weingartenseite“ herausgekommen. Im Gespräch habe Landon dann „zu schwafeln begonnen“, dass er niemandem Rechenschaft schuldig sei und die Gemeinde froh sein solle, dass er hier Keller aufkauft und etwas fürs Ortsbild tut.

Landon habe dann einen richterlichen Durchsuchungsbefehl verlangt, den es freilich nicht gab. Doch Kinderstimmen im Winter in einem Keller - da sei Gefahr in Verzug nahegelegen, erklärte der Zeuge, der fremde Wohnungen betreten dürfe, um Kindeswohl zu überprüfen. Wird ihm das verwehrt, sei die Polizei am Zug. Einen Ausweis habe Landon im Übrigen nicht verlangt. Einen solchen hätte er natürlich dabei gehabt und vorzeigen können, so der Sozialarbeiter. Das sei in fünf Jahren erst zweimal vorgekommen.

Von einer „schlatzigen Flüssigkeit“ getroffen

Doch als sich der BH-Mitarbeiter bei seiner Behörde telefonisch erkundigen wollte, wie er nun weiter vorgehen solle, sei von der Seite die Pfefferspray-Attacke erfolgt. Es sei eine „schlatzige Flüssigkeit“ gewesen, die ihn vor allem im rechten Auge traf. Daraufhin traten die beiden Beamten die Flucht an - und seien vom Angeklagten einige Meter verfolgt worden. Der Amtsleiter sei im unwägbaren Gelände zweimal zu Sturz gekommen und von Landon ein weiteres Mal besprüht worden.

Beide Männer waren danach im Spital. Der Sozialarbeiter gab an, zwei bis drei Stunden „doch starke Schmerzen“ gehabt zu haben; der Amtsleiter als „ortskundige Begleitperson“ schilderte im Zeugenstand, dass er offenbar viel Flüssigkeit in den Haaren gehabt habe, denn die starken Schmerzen seien erst später beim Duschen gekommen.

Thomas Landon verschanzte sich nach der Attacke im Presshaus. Die Polizei öffnete die Tür gewaltsam und nahm den Mann widerstandslos fest, der danach einige Stunden in Verwahrungshaft verbrachte. Drei Pfeffersprays wurden konfisziert.

Verteidigerin: „Kirche im Dorf lassen“; Richter: „Müssen Zeichen setzen“

„So reagiert man nicht auf Beamte, auch wenn man noch so skeptisch ist“, forderte Staatsanwalt Thomas Ernst in seinem Schlussplädoyer „eine spürbare Strafe, die nicht überschießend sein muss“. Für den unbescholtenen, und „im Ansatz geständigen“ Landon schlug er eine unbedingte Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe vor. Verteidiger Wagner verwies darauf, dass ihr Mandant ein kritischer Geist sei, der sich einsichtig gezeigt und nicht lange herumgeredet habe, und plädierte, die Kirche im Dorf zu lassen. Widerstand gegen die Staatsgewalt können nur für den Sozialarbeiter gelten, denn der Amtsleiter habe nicht amtsgehandelt.

So verhängte Klebermaß schließlich eine Bewährungsstrafe über zehn Monaten. „Es besteht kein Zweifel, dass er vorhatte, die Herren auf keinen Fall hereinzulassen“, erklärte der Richter sein Urteil. Landon lehne erkennbar jegliche Behörden ab und bewege sich scheinbar in der Staatsverweigerer-Szene. Von einer kombinierten Geldstrafe habe er abgesehen: „Bei sechs Kindern trifft das die Falschen, wenn wir eine Geldstrafe verhängen.“ Zudem gebe es keine gesicherten Angaben, über Landons Einkommensverhältnisse. Das verhältnismäßig milde Urteil verdanke der 54-Jährige seiner bisherigen Unbescholtenheit, aber: „Es geht nicht an, einen Beamten, der seine Pflicht erfüllt, mit einem Pfefferspray zu empfangen. Da müssen wir schon ein Zeichen setzen.“

Landon per Videocall: „Zu meinen Lasten überbewertet“

Während der Verhandlung war Astrid Wagner mit ihrem Mandanten in SMS-Kontakt und einigte sich mit ihm prompt auf einen Rechtsmittelverzicht - was sich der Richter noch persönlich zeigen ließ. Auch der Staatsanwalt verzichtete auf weitere Rechtsmittel, womit das Urteil rechtskräftig ist. Noch im Gerichtsgebäude kontaktierte die Verteidigerin den Ausgereisten vor den anwesenden Journalisten per Videocall: Landon bedankte sich bei Wagner für „ihre großartige Arbeit und ihr fundamentales Wirken“. Der Vorfall sei allerdings zu seinen Lasten überbewertet worden. Das Urteil „erscheint mir schwierig in der Annahme, wenn man bedenkt, wie viele schlimme Kriminelle herumrennen, die mit bedingten Freiheitsstrafen nach Hause gehen.“ Nachsatz: „Aber es ist, wie es ist.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.