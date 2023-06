Auf 85 Millionen Euro Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf steigert Umsatz um 25 Prozent

Franz Kurzeiter, Aufsichtsratsvorsitzender Julius Schauerhuber, Franz Xaver Broidl, Gerda Beer, Mathias Holzer, Geschäftsführer David Oberholzer, Stefan Jachs vom Raiffeisen-Revisionsverband), Obmann Josef Neumayr, Thomas Marx, Karl Schärfinger, Agrarspartenleiter Erwin Thyri, Direktor Herbert Smisek und Bürgermeister Franz Aigner. Foto: Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf

M it einem Umsatzplus von 25 Prozent auf 85 Millionen Euro bilanziert das Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf für das Jahr 2022. Parallel dazu wurden wichtige Akzente gesetzt, um das Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln, betonte Geschäftsführer David Oberholzer im Rahmen der Generalversammlung in Kirchberg am Wagram.

„Das Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf hat heuer sein größtes Organisationsprojekt der letzten 15 Jahre gestartet. Unser klares Ziel ist es, die Abläufe im Unternehmen noch effizienter zu gestalten. Daher stellen wir bis Jahresende unsere Systeme auf eine komplett neue, moderne Unternehmenssoftware um“, erklärte Oberholzer. Die Veranstaltung, an der zahlreiche Funktionäre teilnahmen, wurde unter anderem mit einem Vortrag von Thomas Marx, Geschäftsführer der Lagerhaus Franchise GmbH, abgerundet. Dieser zeigte die große Beliebtheit der Lagerhaus-Märkte für Haus & Garten auf und kündigte an, dass dieses Geschäftssegment in Zukunft weiter wachsen wird.