Seit 2011 pendelt Brigitte Corell zwischen Berlin und ihrem Haus in Obermarkersdorf. Dort ist ihr Atelier eingerichtet. Ihre Werke waren in zahlreichen Städten, wie Berlin, Lausanne, München oder Wien, aber auch im Retzer Kunstraum zu sehen.

NÖN: Wie ist Ihr künstlerischer Werdegang verlaufen?

Brigitte Corell: Nach einer durchmalten Kindheit habe ich mit 13 Jahren mit Ölmalerei begonnen. Aus familiären und ökonomischen Gründen habe ich dann in München Grafik und Design studiert. Mehrere Jahre arbeitete ich als Art-Direktorin in verschiedenen Verlagen und als Kreativdirektorin für verschiedene Zeitschriftenkonzepte. Dafür engagierte ich Koryphäen aus Kunst, Mode, Fotografie und Design der 70er-Jahre. Wir waren damals unserer Zeit voraus und so mündete eine Art anspruchsvoller „Spiegel für die Frau“ in das heute bekannte Cosmopolitan. Nach diesen intensiven High-Society-Jahren in München und New York lockte es mich als weitere Herausforderung zusammen mit der Liebe meines Lebens und späterem Vater meiner zwei Kinder aufs offene Meer zu einer mehrjährigen Segelreise um die halbe Welt. Diese Reise prägt mich philosophisch wie künstlerisch bis heute.

Künstlerisch arbeiten Sie seit Jahren mit sogenannten Fundstücken. Wie ist es dazu gekommen?

Corell: Umgestalten, Zweckentfremden, Wiederverwerten. Der kreative Einsatz, das bereits Vorhandene materiell und ideell zu nutzen, hat seit je meinen Schaffensprozess geprägt und bestätigt meine Argumentation gegen die Materialschlacht des Überflusses einer Wegwerfgesellschaft. Diese fand wohl ihren Ursprung in der frühen Nachkriegszeit auf dem von meinem Vater selbstgebauten Dreirad aus Eisenschrott. Vielleicht habe ich damals schon erkannt, dass Improvisation nicht die Folge von Not, sondern Lebenskunst sein kann. Solange ich denken kann, war ich fasziniert von dem, was am Rande liegenbleibt, und so entstand eine eine Sammlung aus Fund- und Bruchstücken.

Was ist der Reiz daran?

Corell: Ich finde es sehr spannend, dass alle diese Fundstücke eine eigene Geschichte haben. Interessant dabei: Ich brauche diese Fundstücke nicht zu suchen, die finden mich! Ich kaufe sie auch nicht. Ich verändere sie nicht, sondern kombiniere sie mit anderen Fundstücken und gebe ihnen damit eine neue Bestimmung. Dazu beziehe ich mich auf Aristoteles Begriff „Entelechie“, das bedeutet „die sich aus dem Stoff entwickelnde Form“. Alle Einzelteile haben diese Entwicklung von Anfang an in sich und streben zu dieser Form der Vollendung. Neben Einzelwerken, Möbelobjekten oder Installationen entstehen daraus meistens ganze Serien, zum Beispiel mit den Titeln „Madonnen“, „Trophäen“ oder „Trauer muss Elektra tragen“.

Nebenbei haben Sie immer wieder ganz andere Sachen gemacht. Was zum Beispiel?

Corell: Mit dem Älterwerden meiner Kinder zog es mich tief in wissenschaftliche Thematiken. Dieses Interesse konnte ich dann als „Regisseurin“ in Konzeption künstlerischer Programme für internationale Wissenschaftssymposien umsetzen. Ich verband mit meinem Entelechie-Begriff Wissenschaft, künstlerische Interventionen und Philosophie.

Wie würden Sie Ihre Arbeitsweise beschreiben?

Corell: Als kreativer Mensch gehört emphatisches Vorgehen für mich dazu. Interdisziplinär zu denken und spartenübergreifend zu arbeiten – das macht mich zu dem, was ich bin. Ich finde immer eine Lösung, auch wenn das Problem noch so groß erscheint.