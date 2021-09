Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall .

Ein Verkehrsunfall auf der B 4 in Maissau (Bezirk Hollabrunn) hat am Dienstagabend sechs Verletzte gefordert. Eine 37-Jährige war mit ihrem Pkw nach Polizeiangaben in das Heck des Wagens eines 55-jährigen Tschechen gekracht.