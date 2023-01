"Die Zahl jener, die Rat suchen, ist enorm gestiegen"

Elisabeth Reiß-Heidenreich ist Stellenkoordinatorin von auf.leben, der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Hollabrunn der Erzdiözese Wien. Die NÖN bat die Großweikersdorferin zum Gespräch.

NÖN: Weihnachten ist noch im Rückspiegel, der Beratungsbedarf steigt erfahrungsgemäß gerade zu dieser Zeit. Hat sich dieser Effekt durch die Krisen, mit denen wir zu kämpfen haben, verschärft?

Reiß-Heidenreich: Weihnachten verbinden die meisten Menschen mit Frieden, Familie, Geborgenheit und Freude. Wir spüren in uns eine tiefe Sehnsucht danach und entsprechend sind die Erwartungen an das Fest. Die Realität sieht oft anders aus. Eine Klientin erzählte während einer Beratung, sie fürchte sich vor Weihnachten und schilderte ihre Situation: Sie ist teilzeitbeschäftigt im Lebensmittelhandel und hat Angst um ihren Job; der Mann ist seit Monaten arbeitslos. Das Paar hat zwei Kinder im Volksschulalter. Das Geld ist knapp, die Zukunft unsicher. In den Medien und im persönlichen Alltag sind Teuerungen, der Krieg in der Ukraine und die spürbaren Folgen in unserem Land und der Klimawandel allgegenwärtig. Immer wieder kommt es in der Familie zu Konflikten, weil alle sehr angespannt sind. Abgesehen von Organisatorischem redet sie kaum mehr mit ihrem Mann. Der rastet wegen Kleinigkeiten aus und sie befürchtet Streit am Heiligabend. Als Handelsangestellte wird die Vorweihnachtszeit für sie besonders stressig, es bleibt kaum Zeit für Vorbereitungen; dabei möchte sie den Kindern doch ein schönes Fest bereiten. Die Zahl der Einzelpersonen und der Paare, die Rat und Unterstützung suchen, ist enorm angestiegen.

Was waren die vorrangigen Probleme, mit denen Menschen zu Ihnen gekommen sind und Hilfe gesucht haben?

Reiß-Heidenreich: Ohne Reihung: Themen zu Partnerschaft und Ehe, Ansprüche an die Kinder, von den Kindern an die Eltern; Jobprobleme, finanzielle Engpässe, Schulden, Streitigkeiten; Unzufriedenheit, Unsicherheit, Unklarheit mit sich selbst, mit dem Partner/der Partnerin, mit der Zukunft; Ängste verschiedenster Art, die zuweilen hinter einem anderen Thema versteckt werden; verändertes Verhalten der Kinder, Schulverweigerung, Schulerfolg/-misserfolg; Erziehungsfragen/-schwierigkeiten; gesellschaftspolitische Themen, Umwelt/Klima, Krieg in der Ukraine; globale Thematiken; Gefühle, die plötzlich in jemandem auftauchen, eigene Reaktionen auf Situationen, die unbekannt sind, erschrecken, hilflos machen; Hinterfragen von Werten; Sinnfragen.

Wie sehr hat sich die Corona-Situation – und damit das verstärkte Homeoffice – auf Partnerschaften und Schwierigkeiten in der Kindererziehung niedergeschlagen? Was sind die Ratschläge, die Sie erteilen bzw. die Strategien, mit denen Sie und Ihr Team zu helfen versuchen?

Die Situation der Menschen in Österreich mit Corona und den noch vorhandenen (Nach-)Wirkungen stellen Familien und Einzelpersonen vor hohe organisatorische Herausforderungen. Dazu kommen die Sorgen um Gesundheit, Versorgung und wirtschaftliches Aus- und Fortkommen. Familien sind als komplexes Gebilde zumeist Quelle eines guten Starts ins Leben und ein wechselseitiges befruchtendes Zusammenleben verschiedener Persönlichkeiten. Sie können aber auch in die Krise geraten, zur Belastung werden und auseinanderbrechen.

Eine Beratungsidee oder Anregung kann zum Beispiel sein: den Tag grundsätzlich zu strukturieren, für sich selbst, aber auch für die ganze Familie; je nach Alter eines Kindes kann es auch in die Planung und Gestaltung mit einbezogen werden. Zum Beispiel können Spielideen auf einen Zettel geschrieben, in ein Gefäß gegeben und dann daraus entnommen werden. An der Ausführung können sich alle beteiligen. Psychosoziale oder psychologische Beratung unterstützt und begleitet beim Entdecken oder Wiederfinden von eigenen Ressourcen, Stärken sowie Problemlösungspotenzialen und Handlungsmöglichkeiten, die jeder Erwachsene und jedes Kind in sich selber tragen. Mit offenen Fragen zu geschilderten alltäglichen Situationen, die gelungen oder nicht gelungen sind, werden Klienten angeregt, zu reflektieren und selbst herauszufinden, wodurch ein Erlebnis zu einem guten Ende kam oder welches Verhalten oder welche Kommunikation zu einem Konflikt führte. Methoden der Beratung sind sehr vielfältig und individuell.

Wie viele Beratungen wurden im Jahr 2022 durchgeführt und rechnen Sie damit, dass dieses Niveau 2023 bleibt, noch steigt, sinkt …?

Im Jahr 2022 wurden an die 1.000 Beratungen an unserer Stelle durchgeführt. Es ist damit zu rechnen, dass dieses Niveau bleibt, eventuell auch noch steigt.

Wie sieht es – auch im Vergleich zu früher – generell mit der Bereitschaft der Menschen aus, sich in diesem Bereich professionelle Hilfe zu suchen?

Wenn ich an unsere Beratungszahlen in der Statistik denke, dann ist durchaus die Bereitschaft der Menschen, sich psychosoziale oder psychologische Hilfe zu suchen, größer geworden. Ein Grund könnte sein, dass in der Zeit der Corona-Pandemie sehr viel über Beratungsmöglichkeiten und Therapiemöglichkeiten in den Medien berichtet wurde und es daher „salonfähig“ wurde, in Beratung oder Therapie zu gehen.

Wie hoch ist die „Erfolgsquote“ bzw. gibt es konkrete Beispiele, auf die Sie besonders stolz sind, erfolgreich geholfen zu haben?

Eine „Erfolgsquote“ zu bestimmen, ist kaum möglich. Manchmal gibt es eine Person oder ein Paar, die tatsächlich eine „letzte“ Beratungseinheit dafür benützen, um zu erzählen, was sich zum Besseren gewendet habe oder was an Veränderungen im eigenen persönlichen Verhalten und in der Kommunikation mit dem Partner/der Partnerin ermöglicht wurden. So äußerte sich ein Paar dahingehend, dass es an den Rahmenbedingungen die flexible, persönliche Gestaltung von Gesprächen, Terminen und die Rücksichtnahme bei der Terminfindung schätzte. Ebenso die professionelle, angenehme Atmosphäre, die angebotenen Lösungsansätze und der wertschätzende Umgang mit beiden im Gespräch. Als wichtig in der Begleitung wurde die Offenheit und Transparenz, Höflichkeit und Ehrlichkeit erlebt sowie (heraus-)gefordert zu werden. Beide wollten die Beratungsstelle jedenfalls weiterempfehlen.

Das Wort „stolz“ trifft für mich nicht zu. Tatsächlich nehme ich mitunter ein Gefühl der stillen Freude und Dankbarkeit wahr, dass ein „Beratungsauftrag“ erfüllt werden konnte – immer in Zusammenarbeit mit den Klienten. Es gibt auch Personen, die sich melden, Beratung in Anspruch nehmen wollen und erzählen, dass sie durch Freunde, Verwandte oder Kollegen aus deren eigener persönlicher positiver Erfahrung mit Beratung darin bestärkt wurden, diesen Schritt zu setzen. Und manchmal höre ich von ganz anderer Seite, dass jemand in unserer Beratungsstelle war und sich mit lobenden Worten über uns äußerte. Das freut mich!

Gibt es Szenarien, wo Sie sagen müssen: Tut mir leid, hier können wir nicht helfen; hier stoßen wir an unsere Grenzen?

Hin und wieder gibt es - meist telefonische - Anfragen, ob wir eine Stelle seien, wo man finanzielle Hilfe oder Warengutscheine oder Ähnliches bekommen könne. Da weisen wir dann auf entsprechende Stellen in der näheren Umgebung hin oder geben Kontakte weiter. Bei eindeutiger Nachfrage nach Therapie kläre ich darüber auf, dass wir eine Beratungsstelle sind und wir keine Therapie anbieten und auch da haben wir Kontaktadressen oder Nummern, die wir weitergeben dürfen.

Abschließend vielleicht ein allgemeiner Appell an die Gesellschaft, wohin die „Reise“ gehen sollte …?

Das ist jetzt ein Szenario, wo ich an meine Grenzen stoße! Einen generellen Appell an die Gesellschaft zu richten, wohin die „Reise“ gehen sollte, kann ich nur mit einem Augenzwinkern tun: Möge jeder und jede das Positive und Erfreuliche sehen, das in ihm und ihr steckt, von dem er oder sie umgeben ist und möge das in Zufriedenheit und Dankbarkeit wahrgenommen werden und möge jeder/jede für sich die Zuversicht verspüren, dass alles gut wird!

