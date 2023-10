Gettsdorfer Jugend trainiert mit Dating-Chaos die Lachmuskeln

Das Stück „Auf zum Fensterln“ handelt von einem netten, aber manchmal etwas unbeholfenen Herrn namens Sepp Holzner (Oliver Guggenberger), der in der Frauenwelt nicht ganz so gut zurechtkommt. Seine beiden Freunde Hans (Benjamin Guggenberger) und Jakob (Fabian Guggenberger) beschließen, den Sepp über eine Dating-App an die Frau zu bringen. Nach anfänglicher Skepsis willigt Sepp ein. Davor muss er aber nicht nur mit angemessener Kleidung, ansprechendem Nutzerprofil und komplizierten Fotosessions ins rechte Licht gerückt werden, sondern muss auch eine Dating-Probe bestehen. Tatsächlich melden sich binnen kurzer Zeit drei Damen.

Es folgen außergewöhnliche Dates, verschwundene Damen und anonyme Geldspenden, die Sepp, Hans und Jakob vor so einige Rätsel stellen. Dennoch finden die drei Herren immer mehr Gefallen daran. Im Gegensatz dazu sind Köchin Erna (Alexandra Mayr), die sich sehr zu Sepp hingezogen fühlt, und Wirtin Monika (Madeleine Höller) ganz und gar nicht von der Dating-Idee begeistert. Deshalb versuchen die beiden, die Dates auf spektakuläre Weise zu beeinflussen und die Komödie nimmt ihren Lauf.

Kartenreservierungen für die Aufführungen am 11., 18., 22. und 25. November (jeweils um 19.30 Uhr) sowie am 12. und 19. November (jeweils um 15.30 Uhr) sind Dienstag und Freitag von 18 bis 21 Uhr unter 02956/22553 oder via Mail an gettsdorf@gmail.com möglich.