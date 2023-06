Hollabrunn wird jetzt zu einem Mekka der Musik

Die Eröffnung am Donnerstag, 22. Juni, widmet sich den Wurzeln der Weinviertler und der jüdischen Musik. Unter dem Titel „Volksmusik trifft Klezmer“ musizieren der bekannte Violinvirtuose Aliosha Biz und die bühnenerprobte Weinviertler Kirtagsmusik gemeinsam mit dem jungen Ensemble „(k)ratz fatz“ aus der Musikschule Hollabrunn in der Alten Hofmühle am Mühlenring 2.

Unter dem Titel „Volksmusik trifft Klezmer“ musiziert Violinvirtuose Aliosha Biz mit der Weinviertler Kirtagsmusik und einem jungen Musikschulensemble. Foto: Aliosha Biz

Der Freitag, 23. Juni, ist der Tag der Jugend, wenn (Musik-)Schüler und weitere junge Musikanten ihr Können auf der großen aufhOHRchen-Bühne am Hauptplatz präsentieren („Jung und Guat ab 17.30 Uhr; Dämmerschoppen ab 18.30 Uhr). Das Bezirksjugendsingen 2023 ist ebenso eingebunden wie die Darbietungen ausgewählter Preisträger des NÖ Volksmusikwettbewerbs. Auch im Generationengarten des Pflegeheims und in der Sparkassegasse wird musiziert (ab 14 Uhr).

Höhepunkt ist das Open-Air-Konzert von Austropopper Josh. („Cordula Grün“) beim Stadtsaal – tatkräftig unterstützt von der jungen Formation Alpkan, die ihre Musik zwischen Alpen und Balkan, zwischen lokaler Weltmusik und globaler Volksmusik ansiedelt.

Josh. – mit bürgerlichem Namen Johannes Sumpich – hat sich in der österreichischen Musikszene mit Mitsing-Hits und humorvollen Texten einen Namen gemacht Foto: Carina Artl

Mit Trompete, Tuba, Posaune, Gitarre, Schlagzeug und Gesang fusioniert das Ensemble Alpkan Musik aus Österreich und anderen Weltgegenden zu neuen Klängen. Foto: Alpkan

Am Samstag, 24. Juni, kommt die Musik in Hollabrunn wortwörtlich aus allen Richtungen: Im Rahmen der Straßenmusik präsentieren sich Musik-Ensembles und Volkstanzgruppen ab 10 Uhr im Zentrum und hüllen die Stadt in eine Klangwolke. Sonderpostamt inklusive. Mit dabei: die Mistelbacher Volkstänzer, die Echsenbacher Kirtagsmusi, Helmut Hutter und das Waldviertler Schrammeltrio, die Landstreicher, die Saitenhüpfer, eine tschechische Folkloregruppe im Rahmen des Interreg-Projekts „Volkskultur ATCZ181“, der Volkstanzkreis Traisen-Gölsental, Waldviertler Anklang, das Zistersdorfer Terzett und ZUM – die Zayataler Ursprungsmusi.

Feinste Stimmen werden am Samstagnachmittag beim Chöreteffen (14.30 Uhr) erklingen – ein vokalen Begegnung von regionalen und überregionalen Singgruppen vom 4Klang Schönbrunn über den Bäuerinnenchor Stockerau, den Bezirksbäuerinnen-Chor Tulln, die Capella Cantabile, die Chorvereinigung Einklang 1861 Hollabrunn, das Doppelquartett Almbleaml Hernstein, den Familiengesang Knöpfl, den Göllersdorfer Soundhaufn, Komm sing mit St. Bernhard-Frauenhofen, die Singgemeinschaft der Bäuerinnen Gföhl, VOKALEU – Chor Kaltenleutgeben bis hin zum ukrainischen Chor Chervona Calyna.

Wirtshausmusik in sieben Gaststätten am Samstagabend

Am Abend lädt die Volkskultur Niederösterreich im Rahmen des Festivals zur beliebten Wirtshausmusik (17.30 Uhr). Wirtshauserprobte Ensembles wie die Borderland Dixieband, Terz Sterz, Belle Fin acoustic, LibLos Musikanten mit Tänzern des Tanzforum Niederösterreich, Cremser Selection oder Faltenblech spielen in sieben Gaststätten auf: in Bettys Eiscafé und im Restaurant Bella Italia, im Café Jordan, in der Mocca Lounge, im Restaurant und Café Familie Toluay, im Gasthaus Rammel, im Restaurant Reisinger und im Regionenshop. Auf der aufhOHRchen-Bühne am Hauptplatz sorgen D´Wildbradler und die Mostviertler BlechMusikanten für beste Stimmung.

Am Sonntag, 25. Juni, findet das Festival mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, einer Agape samt Festzug zur aufhOHRchen-Bühne am Hauptplatz, einem traditionellen Frühschoppen und einem großen Musikantentreffen unter dem Motto „miteinander aufhOHRchen“ seinen Höhepunkt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freut sich schon aufs Festival - hier mit Franz Schönauer, Robert Brenner, Franz Bauernfeind und Leopold Zechmeister von der Fiatamusi. Foto: Gerald Lechner, Gerald Lechner

Als Vorzeige-Projekt für regionale Kulturarbeit und nachhaltige Kulturvermittlung ist aufhOHRchen seit 1993 Fixpunkt im kulturellen Jahresprogramm des Landes.

„Jeder, der so wie ich viel im Land unterwegs ist, spürt, dass die Regionalkultur zu den kulturellen Grundnahrungsmitteln für die Menschen in unserem Land zählt“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und freut sich auf vier Tage mit Musik aus allen Richtungen in Hollabrunn. Hier freut man sich übrigens schon besonders lang auf diese Festtage, denn ursprünglich war „aufhOHRchen“ für das Jahr 2020 – auch die Postleitzahl von Hollabrun – geplant, was jedoch durch die Corona-Pandemie empfindlich vereitelt wurde.