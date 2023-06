Kinderstimmen erklangen in Hollabrunns Innenststadt

Im Rahmen des 28. Niederösterreichischen Volkskulturfestivals „aufhOHRchen“ fand am Tag der Jugend das Jugendsingen 2023 statt. Neben zahlreichen Schulchören aus dem Bezirk nahmen einige junge Ensembles der Musikschule Hollabrunn teil. An den drei Stationen im Garten der Generationen im Pflege- und Betreuungszentrum, in der Fußgängerzone und am Hauptplatz präsentierten die begeisterten Kinder und Jugendlichen ihre einstudierten Stücke.

Nicht mal vom leichten Regen ließen sich die jungen Musiker ihre Stimmung vermiesen und so konnte um 17 Uhr das große Highlight auf und vor der Bühne am Hauptplatz seine Umsetzung finden: Gemeinsam sangen die 500 teilnehmenden Sänger „Hinten bei der Stadeltür“, den Kanon „Singen, Tanzen, Musizieren“ und den „Easy Song“. Davor wurden von Stadtmanagerin Julia Katschnig die fünf besten Werke des Bezirksmalwettbewerbs vor den Vorhang geholt, wo die Volksschule Koliskoplatz den ersten Platz belegte.

Das Harfenduo "Nutella&Papaya", Maria Pfannhauser und Paula Margetich (beide 11 Jahre), begeisterte mit seinen zarten Klängen die Bewohner und Besucher des PBZ, wo wegen des Regens kurzerhand in den Essensaal ausgewichen wurde. Foto: Grünauer

Bereits am Vormittag präsentierten Hollabrunner Schulen die Ergebnisse des Projekts „Mit allen Sinnen“, wo die Schülerinnen und Schüler spielerisch mit traditionellen Liedern und Handwerken in Kontakt kamen. Der Abend startete mit „Jung und guat“, wo vier Preisträger-Ensembles des Alpenländischen Volksmusikwettbewerbs in Innsbruck 2022 eine Kostprobe ihres Repertoires gaben. Mit dem Dämmerschoppen, den Schnopsidee, die Steinfeldner Dorfmusikanten, die Volkstanzgruppe Schmidatal sowie die Senioren-Volkstanzgruppe Wagramland gestalteten, fand der zweite „aufhOHRchen“-Tag am Hauptplatz sein Ende.